L’ordinateur portable parfait pour le télétravail et les étudiants chute de 150 euros pour une durée limitée

Acer dispose d’une gamme spécialement conçue pour ce type de tâches avec des prix très compétitifs.

Cet Acer Aspire 3 a tout pour augmenter votre productivité dans n’importe quel domaine.

Besoin d’un nouvel ordinateur portable pour travailler à la maison ? Ou peut-être avez-vous besoin d’un portable pour vos études ? Peu importe l’utilisation finale, cet Acer Aspire 3 vient de baisser de 150 euros sur Amazon, portant son prix final à seulement 449 euros. C’est une occasion unique d’obtenir un ordinateur portable compact et puissant, rempli de connectivité et de possibilités, et avec une grande autonomie de batterie.

Pour supporter une journée de travail ou d’études, il faut une machine capable de gérer des tâches bureautiques, de navigation, d’édition de texte, d’images et de vidéos à différents niveaux, et même de se comporter merveilleusement bien lors des visioconférences et de la création de présentations. Cet Acer Aspire 3 devrait être votre prochain PC. Vous pouvez également opter pour un modèle légèrement inférieur à 433 euros sur PcComponentes, cela ne changera pas beaucoup les performances.

Obtenez un ordinateur portable parfait pour le télétravail et les étudiants pour 449 euros

Le moteur de cet Acer Aspire 3 est le processeur AMD Ryzen 5 7520U, un CPU performant conçu pour le travail léger mais constant d’un bureau. C’est un processeur quadricœur qui peut atteindre une vitesse d’horloge de 2,8 GHz. Ses performances sont excellentes grâce au module de 8 Go de RAM LPDDR5 qu’il intègre.

Il est livré avec une licence Windows 11 Home préinstallée, vous aurez donc la dernière version du système Microsoft et les futures mises à jour logicielles de la société. Vous disposerez d’un disque SSD interne de 2,5 pouces et 512 Go de capacité que vous pourrez remplacer à tout moment par un disque rénové ou de plus grande capacité. Avec cela et le système installé, vous bénéficierez d’environ 480 Go d’espace libre.

Un autre aspect à souligner de cet Acer Aspire 3 est son écran de 15,6 pouces avec une résolution Full HD (1920 x 1080 px). Il a un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une luminosité typique de 250 nits avec des pics plus élevés. Il s’agit d’un écran de type IPS, donc les couleurs seront vives et les angles de vision excellents.

D’autre part, il intègre la carte graphique AMD Radeon Graphics avec laquelle vous pourrez gérer des tâches de retouche d’image à n’importe quelle résolution sans problème, ainsi que des vidéos en 1080p. Pour jouer à des titres actuels, vous devriez utiliser un autre matériel, vous pourrez le faire, mais avec un taux de rafraîchissement plus bas.

En termes de connectivité, cet Acer Aspire 3 intègre le WiFi 5 et le Bluetooth, ainsi qu’une webcam avec une résolution de 720p, amplement suffisant pour des appels vidéo occasionnels. En ce qui concerne les ports physiques, il dispose de 2 ports USB-A de dernière génération, un port USB-C, HDMI et un port casque/microphone combiné.

➡️ Voir l’offre Acer Aspire 3

Donc, si vous cherchez à renouveler votre PC, cet Acer Aspire 3 est une très bonne option abordable que je vous propose aujourd’hui. Profitez de la grande offre d’Amazon et procurez-vous un ordinateur complet avec une bonne mémoire, une stabilité et des mises à jour.

