Les Meta Quest 3 arrivent en octobre : voici leurs modèles, leurs prix et tous les détails

Le nouveau dispositif VR de Meta arrivera le mois prochain et aura ensuite accès au jeu en cloud de Xbox.

Voici les nouveaux Meta Quest 3

Récemment, les premiers détails officiels des nouveaux casques de réalité virtuelle de Meta, l’entreprise propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, ont été révélés. Nous sommes ici pour vous donner tous les détails de cette annonce plus qu’intéressante pour le marché des jeux en réalité virtuelle. Il s’agit spécifiquement des Meta Quest 3, qui misent désormais sur la réalité mixte et qui seront disponibles dans très peu de temps, puisqu’elles sortiront en octobre avec deux modèles différents.

Les nouveaux Meta Quest 3 seront lancés sur le marché le 10 octobre prochain et vous pouvez déjà accéder à leur site officiel pour les réserver. Nous savons non seulement que leur sortie aura lieu dans un peu plus d’une semaine, mais aussi qu’une série de détails a été révélée que nous devons détailler dans cet article.

Les Meta Quest 3 arriveront le 10 octobre avec deux modèles et des nouveautés

Comme nous l’avons dit, les Meta Quest 3 arriveront le 10 octobre prochain et peuvent déjà être réservées, et elles seront disponibles en deux modèles : un de 128 Go et un de 512 Go. De plus, il a également été annoncé que les deux appareils coûteront respectivement 549,99 euros et 699,99 euros. Ce n’est pas la seule chose que vous devez prendre en compte si vous êtes intéressé par l’acquisition de ces nouveaux casques de réalité virtuelle, désormais en réalité mixte, car il a également été annoncé que tous ceux qui achèteront les nouvelles Meta Quest recevront une copie de Asgard’s Wrath 2, un jeu de rôle et d’action en réalité virtuelle. Si vous achetez le modèle de 512 Go, vous bénéficierez de 6 mois d’abonnement à Meta Quest+, un service qui ajoute deux nouveaux jeux chaque mois.

En ce qui concerne les nouveautés, il convient de mentionner que ces Meta Quest 3 misent sur la réalité mixte, ce qui les différencie d’entrée des Quest 2, car cela leur permet de fusionner les jeux et les applications avec le monde extérieur de l’appareil. Bien sûr, cela permet également à la fonction de leur prédécesseur de voir notre environnement après avoir touché le casque d’être désormais en couleur complète. Les Quest 3 seront entièrement compatibles avec les plus de 500 jeux et applications déjà disponibles sur Quest et Quest 2, mais cela ne s’arrête pas là, car Meta semble s’être associé à Microsoft pour une grande et frappante addition.

En ce qui concerne les spécifications de ce nouvel appareil, nous pouvons dire qu’il présente une puce graphique plus puissante que celle de la Meta Quest 2, tout comme les temps de chargement seront plus rapides. De plus, les Meta Quest 3 bénéficieront d’un son 3D avec une augmentation de 40% du volume par rapport aux casques précédents, ainsi que d’un écran Infinite Display 4K+ (deux écrans de 2064 x 2208 pixels), qui offre un champ de vision de 110 degrés en horizontal et de 96 degrés en vertical. Par ailleurs, il y a aussi leurs contrôleurs Touch Plus avec la technologie haptique TruTouch, sans oublier que les Quest 3 fraîchement présentées sont plus fines que leurs prédécesseurs, mais n’ont pas de suivi oculaire.

Le jeu en cloud de Xbox sera disponible sur les Meta Quest 3

???? ET DEVINEZ QUOI ???? Amenez vos jeux Xbox à un tout nouveau niveau sur Meta Quest 3 avec le jeu en cloud Xbox ! Jouez à des centaines de jeux Xbox de haute qualité – y compris Halo Infinite, Starfield et Forza Motorsport – sur un écran massif que vous pouvez emmener partout. Abonnement… pic.twitter.com/qCeJFaON2K — Meta Quest (@MetaQuestVR) 27 septembre 2023

Plus précisément, en décembre, les nouveaux Meta Quest 3 recevront l’application Xbox Game Pass, qui permettra à ses utilisateurs d’utiliser le jeu en cloud de Microsoft, Xbox Cloud Gaming, pour profiter de l’ensemble du catalogue de jeux du service sur un grand écran réglable. Cependant, pour profiter de cette fonctionnalité intéressante, vous devrez avoir un abonnement actif à Xbox Game Pass Ultimate. Avant de conclure, rappelez-vous que vous pourrez également profiter de Roblox sur ces nouveaux casques de réalité virtuelle, car il est déjà disponible sur Quest.



