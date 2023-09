Vous pouvez désormais utiliser Photoshop depuis n’importe quel appareil : la version web est disponible pour tous

Photoshop en ligne est la version pour navigateurs de l’éditeur de photos.

Voici à quoi ressemble ce mode de l’éditeur

Maintenant, vous pouvez utiliser Photoshop où que vous soyez grâce à sa version en ligne : Photoshop En Ligne. Le programme d’édition de photos a lancé un mode pour navigateurs qui vous permet de modifier des images n’importe où. De plus, il est plus intuitif que la version de bureau, ce qui facilite l’utilisation pour les personnes non familières. Cependant, son principal avantage est qu’il intègre l’intelligence artificielle pour éditer automatiquement les photos.

Applications de photographie

Une version plus intuitive et avec IA

La conception de la version en ligne est plus intuitive que celle de bureau. Les outils sont empilés ensemble lorsqu’ils effectuent des fonctions similaires ou complémentaires, comme la redimension des calques ou leur découpe. Pour permettre aux utilisateurs non familiers d’effectuer leurs éditions plus facilement, la barre des tâches contextuelles a été introduite, qui recommande automatiquement l’étape d’édition suivante.

L’outil d’IA s’appelle Adobe Firefly et peut effectuer différentes tâches, depuis élargir les bords d’une image pour convertir un portrait carré de 500 x 500 pixels en une image horizontale de 1280 x 720, jusqu’à générer des éléments. Une autre fonction consistera à remplacer l’arrière-plan d’une image, en modifiant le ciel ou les montagnes. De plus, il sera capable de détecter et de corriger les erreurs.

Photoshop en ligne propose un essai gratuit de 7 jours, afin que ceux qui ne sont pas convaincus d’y souscrire puissent l’essayer. Une fois l’essai terminé, cela coûtera à partir de 24,90 euros par mois, et inclura également la licence Photoshop sur les ordinateurs de bureau, ainsi que 100 Go de stockage en nuage.

Essayez Photoshop en ligne

Malheureusement, Adobe, la société propriétaire du programme, n’a pas l’intention de sortir une version gratuite, même si elle comporte moins de fonctionnalités. Il y a un peu plus d’un an, ils ont annoncé leur intention de lancer une version gratuite, mais ils ont récemment changé d’avis. Le vice-président, Ashley Still, a informé The Verge qu’ils n’avaient pas l’intention d’offrir une version freemium » et que les utilisateurs peuvent essayer la version en ligne via des « démonstrations interactives gratuites et des tutoriels d’application ». Nous aurons toujours ces 7 alternatives à Photoshop pour mobiles.

