La FTC ne se donne pas pour vaincue : reprend la bataille pour éviter l’achat d’Activision par Microsoft

Cette décision de l’organisme américain n’empêcherait pas la clôture de l’achat le 18 octobre.

La FTC relance l’affaire contre Microsoft pour l’acquisition d’Activision Blizzard

Depuis que Microsoft a remporté la bataille juridique contre la FTC pour l’achat d’Activision Blizzard, l’acquisition a été débloquée aux États-Unis, ce qui a fait que le Royaume-Unis a vu d’un bon œil la renégociation de certaines conditions afin de débloquer l’opération mentionnée. En d’autres termes, il y a plusieurs mois, l’autorité britannique de la concurrence a bloqué l’achat, mais la dernière nouvelle que nous avons est que ladite autorité a préliminairement approuvé ladite acquisition, et une grande partie est due à la décision de vendre les droits des jeux en cloud d’Activision à Ubisoft, permettant ainsi à leurs titres d’être également disponibles sur leur service de streaming.

Eh bien, si toute cette histoire semblait toucher à sa fin, ce qui nous permettrait enfin de voir la clôture de l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft ; la FTC veut reprendre la bataille afin d’empêcher que l’acquisition ait lieu. Effectivement, l’organisme américain a une fois de plus relancé l’affaire contre Redmond pour ladite opération d’achat du créateur de franchises telles que Diablo ou Call of Duty, entre autres.

La FTC a relancé son affaire contre Microsoft pour l'achat d'Activision Blizzard

L’été est terminé et la FTC a décidé de reprendre la bataille juridique contre Microsoft pour l’acquisition d’Activision Blizzard, ce qui pourrait prendre du temps indépendamment de la clôture de l’achat avant ou après cela. Bloomberg en a récemment informé et indique que cette action de la Federal Trade Commission américaine n’interférera pas avec la possible clôture de l’achat à la date indiquée pour sa conclusion, qui est le 18 octobre.

La FTC a déclaré qu’elle avait « déterminé que l’intérêt public exige que cette affaire soit résolue complètement et rapidement. Par conséquent, la commission renvoie cette affaire à la décision« . Apparemment, une audience administrative aura lieu 21 jours après la présentation du résultat de l’appel précédent. En réalité, il a été anticipé que ces arguments présentés par l’organisme ne seront pas pris en compte avant le 6 décembre.

De la part d’Activision Blizzard, l’une de ses dirigeantes n’a pas hésité à partager un message lié à cette nouvelle via X (anciennement Twitter), dans lequel elle a déclaré que l’entreprise est « concentrée sur le travail avec Microsoft pour la clôture« , ajoutant que « de quelle manière la FTC utilise les ressources limitées des contribuables est leur décision« . Nous verrons en quoi tout cela se termine, mais à ce stade, il semble très peu probable que l’achat d’Activision Blizzard par Microsoft ne se réalise pas finalement.



