Cette montre intelligente ne coûte que 36 euros: appels Bluetooth, autonomie de 12 jours et résistance à l’eau.

Xiaomi a bouleversé le marché des montres intelligentes pas cher avec le lancement de la Redmi Watch 3 Active. Nous parlons d’une smartwatch avec un design attrayant, des fonctionnalités avancées comme les appels Bluetooth et une batterie pouvant durer jusqu’à 12 jours. Son achat était déjà rentable avec son prix d’origine de 49,99 euros, mais la surprise est que vous pouvez maintenant vous le procurer pour seulement 36 euros sur AliExpress. À ce prix, il n’a pas de rival, c’est un véritable cadeau.

Dans ce cas, la réduction de 14 euros importe moins que la bonne montre intelligente que vous obtenez pour seulement 36 euros. Avec la Redmi Watch 3 Active, vous pouvez voir l’heure, compter le nombre de pas que vous faites par jour, recevoir les notifications de votre téléphone, passer et recevoir des appels en Bluetooth et contrôler des aspects de votre santé comme la fréquence cardiaque.

L’achat sur AliExpress est totalement sécurisé, avec livraison et retour gratuits. Actuellement, aucun autre store ne propose le même prix qu’AliExpress pour la Redmi Watch 3 Active. Que ce soit sur Amazon, PcComponentes ou sur le site de Xiaomi, vous la trouverez à 42,99 euros, ce qui est plus cher.

Redmi Watch 3 Active

Obtenez une bonne montre intelligente pour seulement 36 euros

La Redmi Watch 3 Active est une montre intelligente que vous pourrez porter toute la journée car elle est extrêmement confortable. Notez qu’elle ne pèse que 42 grammes, avec le bracelet inclus, vous ne remarquerez donc même pas que vous la portez au poignet. Vous n’avez pas à vous inquiéter lorsque vous prenez une douche ou que vous vous baignez car elle est résistante à l’eau. En ce qui concerne la couleur, vous pouvez choisir entre le noir et le gris, les deux étant au même prix sur AliExpress.

La partie avant du boîtier de la montre est occupée par un grand écran LCD de 1,83 pouces, d’une résolution de 240 × 280 pixels et d’une luminosité de 450 nits. Nos collègues d’Urban Techno ont testé cette Redmi Watch 3 Active et nous confirmons que l’expérience offerte par l’écran est très bonne, il a une qualité plus que suffisante pour afficher les images sans problème. Pour contrôler la montre, vous pouvez utiliser cet écran tactile ou le bouton situé sur le côté droit.

Une fois que vous avez connecté la montre intelligente à l’application Mi Fitness sur votre téléphone, vous pourrez utiliser toutes ses fonctions sans limitations. La plus avancée d’entre elles est l’appel via Bluetooth, grâce auquel vous pouvez à la fois passer et recevoir des appels téléphoniques. La Redmi Watch 3 Active est équipée d’un microphone et d’un haut-parleur qui permettent la communication. Ainsi, lorsque vous n’avez pas votre téléphone à proximité ou que vous ne souhaitez pas le sortir de votre poche, vous pouvez utiliser la smartwatch pour passer des appels.

Les fonctions de la montre intelligente vont au-delà et vous pouvez également l’utiliser pour recevoir les notifications, passer à la chanson suivante que vous écoutez sur votre téléphone ou consulter les informations météorologiques. De plus, elle n’a pas besoin d’être connectée au téléphone pour surveiller votre activité physique. Elle compte tous les pas que vous faites pendant la journée et met à votre disposition plus de 100 modes sportifs pour obtenir des données plus détaillées pendant l’entraînement.

Redmi Watch 3 Active

La Redmi Watch 3 Active se préoccupe également de votre santé, avec des outils tels que l’analyse de la fréquence cardiaque et la surveillance de l’oxygène dans le sang. Vous pourrez utiliser toutes ces fonctions que nous avons mentionnées pendant 8 à 10 jours avec une seule charge grâce au bon comportement de la batterie de 289 mAh. Si vous n’êtes pas aussi exigeant dans son utilisation, l’autonomie peut même atteindre 12 jours.

Si l’on considère que vous pouvez l’acheter pour 36 euros sur AliExpress, nous confirmons que cette Redmi Watch 3 Active n’a pas de concurrent parmi les montres intelligentes pas cher. À ce prix, il est impossible de trouver une montre qui offre une meilleure qualité.

