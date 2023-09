Les Pixel sont au sommet de leur forme: ils ont augmenté leur part aux États-Unis et grappillent du terrain face à l’iPhone au Japon

Les mobiles de Google améliorent considérablement leurs ventes aux États-Unis et au Japon, deux marchés clés.

Bientôt le Google Pixel 8 arrivera

Les Google Pixel ne cessent de croître en termes de ventes. C’est la seule marque de téléphones mobiles qui n’a pas réduit ses expéditions aux États-Unis au cours du deuxième trimestre 2023 et ils grignotent des parts de marché de l’iPhone au Japon, un pays où ils ont plus de succès que jamais. De plus, ils présenteront bientôt leurs nouveaux modèles, qui pourraient propulser la marque en tant que reine du marché.

La marque de Google connaît une croissance vertigineuse

D’une part, une étude de l’analyste de marché Canalys a révélé que Pixel est la seule marque de smartphones qui n’a pas diminué aux États-Unis au cours du deuxième trimestre de cette année. , 2022, lorsque 800 000 ont été expédiés.

Les autres téléphones mobiles ont vu leurs expéditions diminuer. Samsung et Motorola ont enregistré des baisses de 25% et 30%, respectivement. Apple a également connu la même chose, en enregistrant une baisse de 20%, bien qu’elle reste en tête aux États-Unis, où elle détient une part de marché de 54%, plus d’un téléphone mobile sur deux vendus est un iPhone. De plus, on prévoit une augmentation des ventes ce trimestre après la sortie de l’iPhone 15.

D’autre part, Bloomberg reports informe que la marque de Google continue de croître au Japon pendant que l’iPhone diminue. Pendant le deuxième trimestre de 2023, Pixel a représenté 12% de la part de marché japonaise, le pays où il réussit le mieux proportionnellement. Elle est passée de 2% de part de marché au deuxième trimestre de 2021 à 12% en 2023.

Pendant la même période, l’iPhone est passé de 58% à 46%. Ces chiffres ne sont pas extrêmement préoccupants pour la pomme croquée, car elle continue à couvrir près de la moitié des ventes, mais ils révèlent une baisse dont les appareils Android, tels que Pixel, bénéficient. Cela semble être causé par la dévaluation du yen, ce qui affaiblit l’iPhone tandis qu’il aide Pixel, dont nous connaissons déjà l’apparence de son dernier modèle.

