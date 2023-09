Ces écouteurs Bluetooth Soundcore ont un son incroyable et coûtent un peu plus de 20 euros avec cette offre

Les Soundcore P20i d’Anker sont les écouteurs qui bénéficient de cette réduction de 37% sur Amazon.

Les Soundcore P20i d’Anker coûtent un peu plus de 20 euros avec cette offre

De bons écouteurs nous aident à passer certaines routines le mieux possible, comme le trajet pour le travail ou les cours dans n’importe quel moyen de transport, par exemple. Si vous recherchez de nouveaux écouteurs, vous serez sûrement intéressé de savoir que des écouteurs Soundcore d’Anker sont actuellement en promotion, et cela vaut vraiment le coup par rapport à leur prix habituel, qui tourne généralement autour de 35 euros sur Amazon, où se trouve l’offre.

Pour être précis, les écouteurs Bluetooth entre nos mains sont les Soundcore P20i d’Anker, qui coûtent habituellement 34,99 euros sur Amazon, bien qu’ils soient également disponibles dans d’autres stores à des prix différents de ceux mentionnés précédemment. Bien que leur prix de base ne soit pas très élevé, ils bénéficient d’une réduction de 37% en ce moment, ce qui fait que la réduction est de 13 euros. Par conséquent, il est maintenant beaucoup plus abordable de s’offrir ces écouteurs, qui bénéficient d’une évaluation générale de 4,4 étoiles.

Ces écouteurs Soundcore P20i ont une réduction de 37% sur Amazon

Donc, en tenant compte de tout ce qui précède, de leur prix habituel de 34,99 euros et de leur réduction de 13 euros actuelle, ces écouteurs Soundcore P20i coûtent maintenant 21,99 euros sur Amazon grâce à cette offre intéressante. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes un client Amazon Prime, vous pouvez toujours profiter de la livraison gratuite et rapide, car si vous les achetez maintenant avec cette réduction, le produit vous arrivera dès demain.

Les Soundcore P20i d’Anker sont des écouteurs Bluetooth basiques de la marque, mais ils sont tout de même très intéressants. Ils sont véritablement sans fil (True Wireless) et de type intra-auriculaire, avec des branches et des embouts en silicone pour une meilleure adaptation aux oreilles des utilisateurs. Leur connectivité fonctionne via Bluetooth 5.3. Il convient également de mentionner qu’ils n’ont pas de réduction de bruit, mais ils offrent un son plus que suffisant pour réaliser des appels clairs grâce aux deux microphones qu’ils intègrent. Ils offrent également une personnalisation de l’égalisation avec un système de basses Big Bass et un diaphragme de 10 mm.

D’un autre côté, ces Soundcore P20i sont résistants à l’eau grâce à leur certification IPX5, ce qui les rend également adaptés à une utilisation sportive en extérieur. En ce qui concerne leur autonomie, ces écouteurs sont capables de nous offrir jusqu’à 30 heures au total avec la charge de l’étui, et 10 heures en ce qui concerne les écouteurs eux-mêmes. Il est également bon de noter qu’ils offrent une charge rapide. Cela dit, il ne reste plus qu’à rappeler que ces Soundcore P20i d’Anker sont maintenant disponibles au prix de 21,99 euros sur Amazon.

