WhatsApp va changer complètement la façon de faire des recherches dans l’application

WhatsApp travaille pour intégrer une fonction de recherche dans la nouvelle section « Nouveautés » qui vous permettra de localiser facilement les mises à jour d’état et les chaînes.

L’application WhatsApp sur un téléphone Android

WhatsApp, le client de messagerie le plus populaire actuellement avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs par mois dans le monde entier, ne cesse de travailler sur de nouvelles améliorations et fonctionnalités pour sa plateforme, comme en témoigne le fait qu’il prépare une refonte de son application Android et qu’il prévoit également d’intégrer une fonction de création d’stickers par IA dans ses applications mobiles.

Mais ce n’est pas tout, car nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé WABetaInfo, que le service de messagerie instantanée propriété de Meta développe également une nouvelle fonctionnalité qui va changer complètement la façon dont vous effectuez des recherches dans l’application.

WhatsApp disposera bientôt d’un moteur de recherche pour les Statuts et les chaînes

Les spécialistes de WABetaInfo ont découvert dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, portant le numéro de version 2.23.20.16, que l’application de messagerie travaille à intégrer une nouvelle fonction de recherche dans l’onglet « Nouveautés ».

Ainsi, comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran ci-dessous, WhatsApp prévoit d’inclure une icône avec une loupe dans la barre supérieure de la nouvelle section « Nouveautés », similaire à celle qui apparaît dans l’onglet des discussions, ce qui vous permettra de rechercher à la fois des mises à jour d’état de vos contacts et les chaînes que vous suivez, ainsi que de nouveaux chaînes.

Ainsi, grâce à ce nouveau moteur de recherche, vous pourrez trouver facilement les chaînes que vous suivez, vous abonner à de nouvelles chaînes sans accéder à leur répertoire général et localiser rapidement l’état d’un ami ou d’un membre de votre famille.

Cette nouvelle fonctionnalité de recherche pour l’onglet « Nouveautés » est encore en phase de développement, donc il faudra encore attendre un peu pour profiter de cette nouvelle caractéristique, qui, une fois les tests appropriés effectués, sera disponible pour tous les utilisateurs de l’application de messagerie via une future mise à jour.

