La meilleure application pour personnaliser ton Samsung est sur le point de recevoir une grande mise à jour: toutes les nouveautés

Good Lock sera lancé avec One UI 6.0 pour les appareils Samsung : voici ses nouveautés les plus importantes

Good Lock est l’application de personnalisation exclusive des téléphones Samsung. Parmi ses principales caractéristiques, il offre différentes outils pour rendre les terminaux comme le Samsung Galaxy S23 Ultra complètement différents de l’intérieur de l’usine. De plus, il permet aux utilisateurs de personnaliser au maximum toute l’interface et pratiquement sans limites.

Samsung a mis à jour Good Lock et l’a rempli de nouveautés. Les changements effectués par la société coréenne dans son application sont multiples, mais ils restent dans la lignée de l’entreprise pour cette application et ce n’est qu’en 2020 qu’elle a décidé de rendre Good Lock disponible en France pour tous les utilisateurs. Maintenant, étant si bien implanté et surtout avec autant d’adeptes, les changements intégrés sont une amélioration substantielle de l’application.

Bonne serrure mise à jour : voici tous les changements de l’application pour personnaliser les téléphones Samsung

Il faut retenir ses attentes avec la mise à jour de Good Lock. Oui, il y a de nouvelles fonctionnalités. Mais elles ne sont peut-être pas aussi révolutionnaires que celles qui sont arrivées il y a plusieurs mois. Tout d’abord, Samsung a expliqué qu’il s’était concentré sur une correction d’erreurs générale au sein de l’application. On recherche un fonctionnement beaucoup plus stable de l’application lors de l’application des réglages dans le système des téléphones Samsung.

La nouvelle version de Good Lock arrivera avec One UI 6.0. Samsung a annoncé que cette version sera lancée en même temps que la nouvelle version de sa surcouche de personnalisation One UI. Les améliorations apportées reposent sur le fait que les utilisateurs auront moins de difficultés à mettre à jour les applications en appliquant les changements de Good Lock.

Edge lighting+ sera disponible sur les appareils non pliables de Samsung. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité de Good Lock n’était pas disponible pour tous les téléphones Samsung, seulement pour ceux avec des écrans pliables comme le Galaxy Z Fold 5 ou le Z Flip 5. Maintenant, Samsung introduira cette nouveauté pour n’importe quel utilisateur, sans avoir besoin d’avoir un appareil pliable.

Sound Assistant aura maintenant de nouveaux effets. Non seulement vous pourrez changer les réglages de couleur dans les contrôles sonores, mais avec la nouvelle mise à jour de Good Lock, vous pourrez également effectuer des changements qui ajouteront des effets à ces contrôles, ce qui donnera une personnalité plus marquée à cette partie de l’appareil.

Wonderland offrira des améliorations pour l’écran de verrouillage de l’appareil. Cette fonctionnalité permet d’avoir un design unique pour l’écran de verrouillage. Les améliorations apportées par Samsung visent à créer de nouvelles transitions lors de l’utilisation de cet écran qui apparaît lorsque l’appareil est verrouillé.

