Il est facile d’activer cette fonction cachée du téléchargeur MIUI pour charger votre Xiaomi à pleine vitesse

Nous avons déjà plusieurs années pour profiter de technologies de charge rapide très importantes sur les téléphones Android. Xiaomi est l’une des marques qui dispose de la technologie la plus avancée dans ce domaine, comme nous avons pu le voir avec leur récent Redmi Note 12 Pro+ Explorer Edition et ses 120W de puissance, mais peut-être que beaucoup d’entre vous n’exploitent pas pleinement les capacités de leur téléphone.

Il est courant de trouver des charges rapides de 33W, 67W ou 100W, mais par défaut, MIUI limite ces vitesses afin de préserver au mieux la santé de nos batteries. C’est pourquoi, dans cet article, nous allons vous montrer comment débloquer la puissance maximale pour les moments où vous avez besoin de la charge rapide la plus élevée possible.

Comment activer la charge rapide maximale sur votre téléphone Xiaomi

Comme nous l’avons mentionné, afin de préserver au mieux la santé de la batterie de nos appareils, MIUI limite la puissance de charge rapide maximale. Cependant, dans certaines occasions où vous avez besoin de charger votre téléphone le plus rapidement possible, il est toujours intéressant d’activer ce réglage caché du système.

Il est important de souligner que notre recommandation est de l’activer uniquement lorsque vous avez besoin que votre smartphone se charge le plus rapidement possible, car sinon, vous le chargerez toujours à pleine puissance et ce ne sera pas le plus recommandé pour éviter la dégradation de la batterie.

Bien entendu, vous devez prendre en compte que pour pouvoir profiter de la charge rapide maximale de votre téléphone, vous devrez utiliser un chargeur compatible, sinon la puissance restera habituelle.

Après avoir clarifié ce point, voici comment accéder à ce réglage. Pour cela, il est indispensable de télécharger l’application bien connue MIUI Downloader dont nous avons déjà parlé précédemment, et d’accéder à la section suivante :

Une fois que vous avez installé l’application MIUI Downloader sur votre téléphone Xiaomi, Redmi ou POCO, accédez à la section « Fonctions cachées »

Faites défiler le menu jusqu’à trouver le réglage « Boost Charging Speed »

Lorsque vous êtes entré dans cette option, activez simplement le réglage « Augmenter la vitesse de charge »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :