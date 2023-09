La PDG de X montre les applications qu’elle a sur l’écran d’accueil de son téléphone portable : aucune trace de son propre réseau social

L’application de X n’est pas parmi les favorites de la CEO de la compagnie.

Linda Yaccarino n’a pas l’application de X sur l’écran d’accueil de son iPhone

Il y a eu beaucoup de controverses – comme le fait qu’on ne sait pas encore si elle sera payante pour tout le monde ou si certaines de ses fonctionnalités seront supprimées – depuis que X (connue formellement sous le nom de Twitter) a été acquise par Elon Musk l’année dernière. Depuis quelques mois, Linda Yaccarino est la CEO de la compagnie et récemment, lors d’une interview avec Vox Media, elle a montré l’écran d’accueil de son iPhone avec ses applications préférées, parmi lesquelles ne se trouve pas X.

La CEO de X n’a pas l’application de la compagnie qu’elle dirige sur l’écran d’accueil de son iPhone

Il existe de nombreuses façons de personnaliser l’écran d’accueil de l’iPhone. Depuis iOS 14, les possibilités de personnalisation ont beaucoup augmenté grâce à l’inclusion des widgets ou la possibilité de masquer les pages d’applications depuis iOS 15. Cependant, la première page d’applications est généralement utilisée pour mettre les applications que nous utilisons le plus au quotidien.

Malgré tout cela, il semble que l’application officielle de X, ne se trouve pas sur l’écran d’accueil de sa CEO, Linda Yaccarino. Nous le savons car, comme nous l’avons dit, lors d’une interview, elle a montré son iPhone, montrant ainsi également son écran d’accueil, où elle n’a pas l’application de X.

Comme de nombreuses personnes qui ont vu et ont vu l’interview le soulignent, la CEO de X possède des applications telles que Starbucks, Gmail, Signal, La Bible ou certaines applications natives d’Apple comme l’application Messages, FaceTime, Wallet, Appareil photo et Calendrier. On peut même voir qu’elle a Instagram et Facebook.

Il est possible qu’elle ait mis l’application de X sur la deuxième page d’applications ou dans l’App Library, mais il est très ironique de voir que la CEO de X n’a pas l’application sur l’écran d’accueil de son téléphone. Aussi amusant que d’avoir également l’application Paramètres dans le Dock.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :