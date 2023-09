Le meilleur Xiaomi de milieu de gamme est en promotion limitée, avec Android 13, 120 Hz et charge à 120W

Il est l’un des smartphones les mieux notés et les plus vendus de l’année pour de nombreuses raisons.

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est un téléphone mis à jour, avec un bon appareil photo, un grand écran et une construction haut de gamme.

Si vous cherchez un nouveau téléphone pour remplacer le vôtre et que vous ne voulez pas dépenser beaucoup d’argent, pour un peu plus de 300 euros, vous avez de nombreuses options. Les smartphones Android de cette valeur ont une excellente durabilité et sont tous mis à jour vers Android 13. Aujourd’hui, je voudrais vous recommander le Redmi Note 12 Pro+ 5G de Xiaomi, une bête de milieu de gamme.

Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir en blanc pour 320 euros sur AliExpress, en bleu et en noir pour le même prix chez un autre vendeur d’AliExpress et en bleu pour 316 euros sur Amazon. Dans les trois options, vous obtiendriez l’un des téléphones milieu de gamme les mieux notés de l’année et avec une durée de vie plus longue.

Achetez le meilleur milieu de gamme de Xiaomi à prix réduit

Xiaomi a un large catalogue de smartphones dans la famille Redmi, et ce Redmi Note 12 Pro+ 5G est le meilleur exemple de puissance, de design et de qualité en général. Nous parlons d’un terminal qui, bien qu’il ne soit pas le plus mince (9 mm d’épaisseur), a une construction très haut de gamme avec une finition en verre spectaculaire. Surtout en blanc, c’est mon préféré.

Son écran presque sans bordures mesure 6,67″ Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, technologie Amoled, une luminosité maximale de 900 nits, la compatibilité avec HDR10+ et Dolby Vision, et une protection Gorilla Glass 5. Dans ce cas, le lecteur d’empreintes digitales est situé sur le côté.

Le moteur de ce Redmi Note 12 Pro+ 5G est le Dimensity 1080 de MediaTek, un processeur 6 nm capable d’atteindre une vitesse d’horloge de 2,6 GHz. Il est accompagné du GPU ARM Mali-G68 MC4, de 8 Go de RAM LPDDR4X et de 256 Go de stockage UFS 2.2. Tout ce matériel lui permet d’atteindre près de 540 000 points dans le test Antutu.

En ce qui concerne la photographie, il est remarquable. À l’arrière, il dispose d’un triple appareil photo avec stabilisateur optique composé d’un capteur Samsung ISOCELL HPX de 200 MP f/1.65, d’un grand angle Sony IMX355 de 8 MP et d’une lentille macro. Il a obtenu 113 points dans le test DxOMark. Son appareil photo frontal est de 16 MP et fait du bon travail en mode portrait.

Comme tout bon Redmi Note, celui-ci est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Il offre une autonomie de presque 3 jours, mais en général, il tient plutôt 2 jours. Il est livré avec une charge super rapide 120W, vous permettant de recharger de 0 à 100% en moins de 20 minutes.

➡️ Voir l’offre Redmi Note 12 Pro+ 5G

En ce qui concerne sa connectivité, il s’agit d’un téléphone dont la connectivité est parmi les plus complètes du marché. Il est compatible avec les réseaux 5G, vous pouvez effectuer des paiements sans contact grâce à la puce NFC intégrée, il dispose du GPS de haute précision, prend en charge le WiFi 6 pour une stabilité remarquable, Bluetooth 5.2 à faible consommation, infrarouge, la possibilité d’utiliser deux cartes SIM et un port casque pour les amoureux du câble.

