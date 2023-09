L’application Calendrier de Google ajoute la fonction qui aurait dû être incluse depuis longtemps

Maintenant, dans le coin supérieur droit, la date d’aujourd’hui apparaîtra.

Google Calendar a été mis à jour à nouveau

Google Calendar a ajouté une petite mais utile fonctionnalité. Maintenant, il indique le jour du mois dans lequel nous nous trouvons dans le coin supérieur droit, entre les icônes de recherche et la photo de profil. Il s’agit en effet d’une modification mineure, mais qui nous permettra de naviguer dans le calendrier en connaissant exactement la date d’aujourd’hui, sans avoir à revenir en arrière pour la voir.

Un petit changement pour dissiper rapidement les doutes

Auparavant, une icône de calendrier était affichée mais ne résolvait pas nos doutes en un simple coup d’œil. En la touchant, nous étions redirigés vers la date actuelle, et là nos doutes étaient dissipés, mais nous devions toucher cette icône pour la connaître. Le changement conserve cette fonctionnalité, être redirigé vers la date actuelle, mais en affichant maintenant le jour où nous nous trouvons.

Cela peut sembler insignifiant, et dans un certain sens, c’est le cas, mais il est courant de s’égarer et de ne pas connaître exactement le jour où l’on se trouve, car il peut être le 29 et vous penser que c’est le 28. Il arrivait également souvent que vous avanciez d’un jour dans l’application et que vous ne vous rappeliez pas à partir de quel jour vous êtes parti.

Cette fonctionnalité est déjà en cours de déploiement au niveau international. Il est possible qu’elle soit déjà disponible sur votre appareil, vous devrez donc le vérifier en ouvrant l’application. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez essayer de la mettre à jour depuis le Play Store ou l’App Store, selon que vous ayez un appareil Android ou un iPhone, respectivement. Si vous mettez à jour l’application et que cela n’est toujours pas implémenté, ne vous inquiétez pas, ces changements ne sont souvent pas intégrés simultanément sur tous les appareils, il se peut donc que cela prenne un peu plus de temps sur le vôtre.

L’application Google est l’une des plus utilisées pour fixer des dates ou se rappeler quelles tâches doivent être accomplies un certain jour. C’est également l’une des applications qui se mettent le plus à jour, comme cela s’est produit il y a seulement 3 semaines, lorsqu’une autre petite mais utile fonctionnalité a été ajoutée : la possibilité de masquer les tâches terminées.

Le calendrier masque maintenant automatiquement les tâches qui ont été terminées. Ainsi, elles n’apparaîtront pas si vous les avez effectuées. Cette implémentation a satisfait de nombreux utilisateurs, bien qu’elle soit totalement facultative, vous pouvez revenir à l’ancienne version où les tâches terminées ne sont pas masquées. Si vous voulez tirer le meilleur parti de l’application, vous pouvez également profiter de ses meilleurs astuces.

