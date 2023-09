Microsoft a voulu vendre Bing à Apple en 2020. Apple ne l’a jamais pris au sérieux

Apple et Microsoft ont négocié l’éventuel rachat de Bing par Cupertino, selon un communiqué récemment publié.

Le logo de Bing, le moteur de recherche développé par Microsoft.

En 2020, avant que le moteur de recherche Bing ne voit sa popularité augmenter après avoir intégré l’IA d’OpenAI, Microsoft a envisagé de se débarrasser de ce service par le biais d’une vente. Et selon un récent rapport publié par Bloomberg, Apple faisait partie des entreprises candidates pour conclure l’accord.

L’idée était de vendre Bing à Apple et de faire de celui-ci le moteur de recherche par défaut de Safari sur les iPhone, iPad et Mac. Cependant, il semble que les principaux responsables de la société de Cupertino n’aient jamais sérieusement envisagé cette possibilité.

Bing aurait pu être le navigateur par défaut sur les iPhone

Les prétendues négociations ont eu lieu en 2020, à un moment où les rumeurs selon lesquelles Apple cherchait à développer un moteur de recherche alternatif à Google prenaient de l’ampleur. Récemment, grâce à des documents et des déclarations divulgués lors du procès intenté à Google pour abus de position dominante, il a été révélé qu’Apple n’a jamais pris cette idée de remplacer le moteur de recherche Google par une alternative très au sérieux.

Mais Microsoft a quand même voulu essayer. En 2020, l’entreprise a tenté de négocier avec Apple la vente de Bing dans le but de faire du moteur de recherche, actuellement propriété de Microsoft, le moteur de recherche par défaut sur iOS et iPadOS.

Finalement, l’argent a gagné la bataille. Chaque année, Apple reçoit près de 20 milliards de dollars de Google pour maintenir Google en tant que moteur de recherche par défaut sur ses appareils, une somme trop tentante pour la laisser passer, d’autant plus que la direction d’Apple estime que « Bing n’a pas la capacité de rivaliser avec Google » en termes de qualité et de fonctionnalités.

Finalement, Apple a décidé d’ignorer l’offre de Microsoft et a choisi de renouveler son accord avec Google un an plus tard, en 2021. De son côté, Microsoft a décidé de s’associer à OpenAI pour finalement créer l’un des moteurs de recherche les plus intéressants qui existent actuellement.

