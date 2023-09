Le site web d’iCloud se met à jour en ajoutant des nouveautés d’iOS 17 et de macOS Sonoma.

Le site web iCloud a été mis à jour et est désormais compatible avec certaines nouveautés d’iOS 17 et macOS Sonoma, telles que les widgets interactifs.

Le site web iCloud dispose désormais des fonctionnalités d’iOS 17 et de macOS Sonoma

Apple a récemment mis à jour le site web iCloud avec les nouveautés d’iOS 17 et de macOS Sonoma. La société affirme que la page d’accueil du site web iCloud est désormais entièrement personnalisable avec la possibilité de choisir des dossiers spécifiques pour les notes, des boîtes de réception spécifiques de vos comptes de messagerie, des photos favorites, etc. De plus, les modules sont interactifs, ce qui permet de marquer des tâches comme étant terminées dans l’application Rappels, par exemple.

Les nouveautés arrivées sur le site web iCloud

En plus de toutes les nouveautés mentionnées précédemment, il est également possible de configurer les notifications du site web. Voici tout ce qui est arrivé sur le site web iCloud :

Personnalisation de ce que vous voyez dans les modules : choisissez un dossier spécifique dans Notes, vos photos favorites, une boîte de réception dans le module de messagerie, etc. De plus, vous pourrez configurer différents modules de la même application pour afficher beaucoup plus d’informations.

: choisissez un dossier spécifique dans Notes, vos photos favorites, une boîte de réception dans le module de messagerie, etc. De plus, vous pourrez configurer différents modules de la même application pour afficher beaucoup plus d’informations. Les modules sont désormais interactifs : vous pourrez accomplir des tâches dans l’application Rappels, prévisualiser un fichier de iCloud Drive, marquer un e-mail, etc.

: vous pourrez accomplir des tâches dans l’application Rappels, prévisualiser un fichier de iCloud Drive, marquer un e-mail, etc. Notifications du navigateur pour les applications : vous pourrez recevoir des alertes du site web, telles que des événements du calendrier grâce aux notifications. Elles sont configurées dans les paramètres iCloud web.

: vous pourrez recevoir des alertes du site web, telles que des événements du calendrier grâce aux notifications. Elles sont configurées dans les paramètres iCloud web. Nouveau design .

. Nouveautés dans iCloud Mail : possibilité d’annuler un e-mail et d’ajouter des éléments directement depuis iCloud.

: possibilité d’annuler un e-mail et d’ajouter des éléments directement depuis iCloud. Nouveautés dans Calendrier : contrôlez l’adresse e-mail que les autres voient dans les invitations aux événements et utilisez même votre domaine d’e-mail personnel.

: contrôlez l’adresse e-mail que les autres voient dans les invitations aux événements et utilisez même votre domaine d’e-mail personnel. Nouveautés dans iCloud Drive : nouvelle vue sous forme de liste, prévisualisation de fichiers, etc.

: nouvelle vue sous forme de liste, prévisualisation de fichiers, etc. Nouveautés dans Photos : possibilité de voir les Souvenirs.

: possibilité de voir les Souvenirs. Nouveautés dans Notes : possibilité de lier des notes entre elles avec la commande cmd + k et amélioration du moteur de recherche.

: possibilité de lier des notes entre elles avec la commande cmd + k et amélioration du moteur de recherche. Nouveautés dans Rappels : possibilité de modifier et de compléter les rappels depuis le module.

Le nouveau site web iCloud est désormais utilisable par tout le monde et depuis n’importe quel navigateur. Ces derniers temps, Apple améliore considérablement iCloud avec la possibilité de restaurer des éléments spécifiques du cloud en cas de suppression accidentelle ou avec les nouveaux plans de stockage de 6 et 12 To.

