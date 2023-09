Samsung Galaxy S24: dévoilé, en entier, la conception du modèle de base des nouvelles figures de proue de la marque

Le célèbre leaker OnLeaks a partagé via Smartprix une paire de rendus en 5K et une vidéo à 360 degrés qui nous montrent le design du nouveau Samsung Galaxy S24.

Rendu dévoilé du nouveau Samsung Galaxy S24 en couleur blanche

Alors qu’elle met la dernière main aux détails pour le lancement de sa nouvelle série de dispositifs FE, le Galaxy S23 FE, les Galaxy Tab S9 FE et Tab S9+ FE et les Galaxy Buds FE, Samsung continue de travailler pour préparer l’arrivée de ses nouveaux porte-étendards, des Galaxy S24 dont nous en apprenons de plus en plus.

Ainsi, si il y a quelques jours une rumeur suggérait que les nouveaux porte-étendards de la marque coréenne arriveraient plus tôt que prévu, plus précisément le 18 janvier 2024, une nouvelle fuite nous permet désormais de voir, en détail, le design du modèle le plus sobre de la série, le Samsung Galaxy S24.

Le design du Samsung Galaxy S24 dévoilé en images et en vidéo

Le célèbre leaker OnLeaks a partagé via Smartprix une paire de rendus en 5K et une vidéo à 360 degrés qui nous montrent, en intégralité, le design du nouveau Samsung Galaxy S24 dans deux de ses couleurs disponibles : blanc et bleu.

Dans ces images révélées, que nous vous laissons ci-dessous, vous pouvez voir le design du nouveau Samsung Galaxy S24 en couleur blanche, dont on remarque des bordures plus plates que sur les appareils des générations précédentes et l’inclusion d’une antenne UWB (Ultra Wide Band) sur l’un des côtés du terminal.

De plus, OnLeaks a également partagé une vidéo à 360 degrés du Samsung Galaxy S24 en couleur bleue, que nous vous proposons ci-dessous, où l’on peut apercevoir que le modèle de base de la nouvelle série Galaxy S24 disposera d’une face avant presque sans bordures abritant un écran de 6,1 pouces surmonté d’un trou dans lequel sera situé l’appareil photo pour selfies, ainsi que d’un dos avec trois capteurs photo qui dépassent du châssis et un flash LED situé dans le coin supérieur gauche.

De plus, cette vidéo nous montre également que le Samsung Galaxy S24 continuera à placer sur le côté droit les boutons d’alimentation/mise en veille et de volume, et qu’il disposera d’une partie inférieure intégrant le port de charge USB-C, le slot pour carte nano SIM et l’un des haut-parleurs de l’appareil.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :