50 euros de chute pour ces écouteurs de haute qualité sonore, annulation de bruit et audio spatial.

Ils sont une alternative super fiable aux marques plus connues telles que Sony, Bose ou Sennheiser.

Anker a un large catalogue d’écouteurs et ces Liberty 4 viennent d’atteindre leur plus bas prix de l’année.

Quand nous cherchons de nouveaux écouteurs sans fil pour notre quotidien, nous nous intéressons à plusieurs aspects, pas seulement esthétiques, avant de les acheter définitivement. Batterie, codecs, confort, réduction de bruit, etc. Eh bien, j’ai trouvé aujourd’hui un modèle très très bon qui a chuté de prix de 50 euros. Il s’agit des Soundcore Liberty 4 d’Anker qui peuvent être à vous pour 149,99 99,99 euros sur Amazon dans l’une de leurs trois couleurs.

Ce sont des écouteurs qui intègrent une fonction rarement vue sur le marché de l’audio et qui vous surprendra, en plus d’un son spectaculaire compatible avec les meilleurs codecs du moment et l’audio spatial inclus. De plus, ils disposent d’une batterie assez durable compte tenu de leur taille compacte. Le même modèle coûte 107 euros sur AliExpress.

Obtenez de bons écouteurs au meilleur prix de l’année

Les Liberty 4 sont principalement composés de deux diaphragmes dynamiques qui produisent un son haute résolution trois fois plus clair et net que d’autres modèles. Cela est dû au codec LDAC de Sony, conçu pour transmettre des données sans fil d’une qualité pouvant atteindre 990 Kbps. C’est trois fois la qualité maximale que nous offre par exemple Spotify Premium. Nous pouvons donc profiter d’un abonnement à Music Unlimited, Apple Music ou Tidal si nous le souhaitons pour les titres sans perte ou au format FLAC/WAV.

Ses pilotes peuvent atteindre une plage de fréquences élevée allant jusqu’à 40 000 Hz. Cela nous donne la possibilité d’entendre des sons aussi aigus que notre oreille peut seulement sentir et non entendre. Ils offrent également des graves très profonds. D’autre part, nous avons la possibilité d’activer l’audio spatial qui nous plonge complètement dans la chanson comme s’il s’agissait d’un concert en direct.

Il dispose d’une annulation automatique du bruit ambiant, nous ne pouvons pas régler les niveaux car ils choisissent eux-mêmes le niveau en fonction du bruit environnant. La clarté est incroyable lors des appels, et cela est dû aux 6 microphones intégrés, certains dédiés à la capture de la voix et d’autres à la suppression du bruit extérieur.

Une des fonctionnalités novatrices des Liberty 4 est leur capteur de fréquence cardiaque. Depuis l’application Soundcore, nous pouvons suivre notre rythme cardiaque en temps réel. Cela peut nous être utile lors de l’exercice physique, par exemple. C’est quelque chose que le reste de la concurrence pourrait implémenter.

➡️ Voir l’offre Soundcore Liberty 4 by Anker

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

Enfin, sa batterie est l’une des plus durables pour des écouteurs de cette taille et de cette forme. Ils peuvent durer jusqu’à 9 heures de lecture avec une seule charge. Avec l’étui de charge, vous pouvez atteindre une autonomie d’environ 28 heures. De plus, ils sont dotés de la charge rapide, en 5 minutes vous obtenez 3 heures d’utilisation supplémentaires.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques présentés dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :