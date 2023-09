Xiaomi casse le prix de l’un de ses meilleurs smartphones pas cher

Nous l’avons recommandé à de nombreuses occasions, maintenant qu’il a baissé de prix, c’est tout simplement génial.

Les bords du Redmi 10 2022.

Un des téléphones les plus vendus sur Amazon est en promotion, il vient d’atteindre l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus. Nous parlons du Redmi 10 2022, un téléphone portable beau et complet que vous pouvez avoir à la maison pour seulement 120 euros. De plus, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous n’aurez rien à payer pour la livraison.

Notre protagoniste a également baissé de prix sur la boutique officielle de Xiaomi, où il est disponible pour 129 euros. Dans sa fiche technique, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour être performant au quotidien, c’est génial pour ceux qui cherchent un téléphone portable pas cher et sûr.

Redmi 10 2022

Tout ce que vous gagnez avec le téléphone portable Xiaomi

Ces applications que vous aimez tant fonctionneront sans problème sur ce Xiaomi, son processeur est plus que fiable. Nous avons testé à de nombreuses reprises le Helio G88. De plus, il forme une grande équipe avec ces 4 Go de RAM. Notez que vous obtenez sa version supérieure, celle qui est livrée avec 128 Go de stockage.

Son écran atteint 6,5 pouces et se déplace en douceur grâce à son rafraîchissement de 90 Hz. Malgré ce que son prix modéré peut laisser penser, nous parlons d’un écran de qualité qui surpasse de nombreux concurrents. Il dispose même de ce taux de rafraîchissement élevé, ce qui n’est pas si courant sur les téléphones portables économiques.

À l’arrière élégant du téléphone chinois, vous trouverez 4 caméras que vous pourrez exploiter dans toutes sortes de situations. Il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur macro de 2 mégapixels et d’une caméra pour le mode portrait. Il ne manque de rien.

Redmi 10 2022

Il vous sera difficile de trouver un téléphone portable aussi complet et équilibré pour seulement 120 euros. Cette offre n’est pas une blague, elle vous offre l’un des meilleurs Xiaomi pas cher, un appareil avec lequel vous pourrez profiter pendant des années. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop longtemps, le prix pourrait augmenter à tout moment.

