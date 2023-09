Moins de 35 euros : ce curieux dispositif transformera votre télévision démodée en une smart TV

Ce petit appareil est l’un des meilleurs achats que j’ai faits sur Amazon.

Un téléviseur avec le Fire TV Stick.

Votre téléviseur est-il resté dans l’ancien temps ? Est-ce que votre smart TV est moins smart que vous ne l’avez jamais vue ? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous recommander un petit appareil qui est la solution à tous vos problèmes. Le Fire TV Stick Lite, qui est disponible pour moins de 35 euros sur Amazon, est l’un des meilleurs achats que j’ai faits dans ce store américain.

C’est très facile à utiliser, il transformera n’importe quel téléviseur obsolète en une véritable smart TV. De plus, si vous êtes utilisateur d’Amazon Prime, vous l’aurez chez vous en seulement 1 jour et sans frais d’expédition. Nous parlons de la version Lite, vous pouvez également opter pour la version standard à 44,95 euros, mais les différences sont minimes et se limitent aux commandes de la télécommande. C’est un excellent achat.

Fire TV Stick Lite

Tout ce que vous obtenez avec ce petit appareil

Ouvrez le colis, prenez le Fire TV Stick et connectez-le à l’un des ports HDMI de votre téléviseur. Vous n’aurez plus rien d’autre à faire. Après une configuration simple, votre téléviseur renaîtra complètement, il revivra avec un nouveau système d’exploitation bien conçu qui ouvrira devant vous un monde de possibilités.

Fire TV OS (c’est le nom du logiciel d’Amazon) fonctionne avec fluidité et vous permet de télécharger les meilleures applications de séries et de films. Peu importe si vous préférez Netflix ou Twitch, vous aurez les plateformes que vous avez toujours souhaitées à seulement un bouton de distance. Vous ne pourrez pas vous détacher de votre téléviseur.

Nous n’oublions pas, Alexa vit également à l’intérieur de ce Fire TV Stick Lite, et c’est une excellente nouvelle. Sur la télécommande, vous trouverez un bouton pour attirer son attention facilement, elle sera toujours disponible pour répondre à toutes vos questions. C’est tout simplement génial, votre téléviseur qui est en train de mourir depuis des années dans le salon peut avoir un assistant !

Fire TV Stick Lite

Je n’ai pas grand-chose d’autre à dire, ce Fire TV Stick est un excellent achat que je ne cesse de recommander. Oubliez d’aller en store chercher un nouveau téléviseur, il vous suffit juste de vous procurer ce petit appareil pour donner une nouvelle vie au vôtre. Pour moins de 35 euros, vous ne pouvez pas vous tromper.

