Full HD+, Android 13 et appareil photo 50 MP pour 129 euros : ce Motorola est un succès en tant que téléphone portable pas cher.

Sous 150 euros seulement, vous pouvez vous procurer un smartphone très pratique avec un écran haute définition, un appareil photo de 50 MP et une batterie offrant une autonomie de 2 jours.

Avec une épaisseur de 8 millimètres et un poids de seulement 177 grammes, le design est l’un des points forts de ce smartphone Motorola.

Tous les utilisateurs de smartphones n’ont pas besoin du meilleur écran, des performances les plus puissantes ou de l’appareil photo le plus avancé. Certains se contentent d’un téléphone de 100 à 150 euros pour une utilisation basique. Si vous recherchez un smartphone pas cher, prêtez attention au Motorola moto g14, car son prix chute à 129 euros sur Amazon avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Dans ce cas, ce qui importe ce ne sont pas les 20 euros que vous économisez par rapport à son prix de vente recommandé (149 euros), mais tout ce que vous obtenez pour seulement 129 euros. Gardez à l’esprit que le moto g14 dispose d’un grand écran avec une résolution Full HD+, d’un appareil photo principal de 50 MP et d’une énorme batterie de 5 000 mAh, le tout sous l’égide d’Android 13. En bref, il vous assure une bonne expérience à un prix abordable.

Vous pouvez également acheter le Motorola moto g14 pour 129 euros à Ebay et à MediaMarkt, avec la possibilité de le récupérer dans l’un de leurs stores. Il est plus cher sur PcComponentes (136 euros) et dans la boutique officielle de Motorola (149 euros). Ce moto g14 a beaucoup à offrir, et nous allons tout vous dire.

Motorola moto g14

Pourquoi vaut-il la peine d’acheter le moto g14 pour 129 euros

La première raison pour laquelle le Motorola moto g14 est un choix judicieux est son design. Vous profiterez d’un téléphone fin (7,99 millimètres) et très léger (177 grammes), il est très confortable à tenir en main. De plus, vous avez le choix entre le modèle de couleur bleue et le noir, chacun ayant sa propre beauté. Ne vous inquiétez pas d’acheter un étui, car il est fourni dans la boîte.

Le contenu est affiché sur un écran LCD d’une taille de 6,5 pouces, avec une résolution Full HD+ (2400 × 1080 pixels) et une netteté élevée de 405 pixels par pouce. L’écran offre une bonne qualité, plus que suffisante pour voir les images avec clarté à tout moment. Il est surprenant que ce moto g14 soit équipé de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, offrant ainsi un son de meilleure qualité que prévu pour son prix. De plus, il dispose également d’une prise jack 3,5 millimètres.

Le UNISOC T616 est le processeur qui travaille à l’intérieur, une puce suffisamment puissante pour effectuer les tâches quotidiennes. Par exemple, vous pouvez utiliser le moto g14 pour discuter, consulter les réseaux sociaux, rechercher des informations sur le navigateur ou accéder à l’application de votre banque. Il dispose également de la technologie NFC, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour effectuer vos achats.

Les photos et vidéos sont prises en charge par un appareil photo arrière de 50 mégapixels, une qualité plus que suffisante pour capturer des images correctes. À l’avant, il y a une caméra frontale de 8 mégapixels, à la fois pour les selfies et la reconnaissance faciale. De plus, le téléphone est équipé d’un capteur d’empreintes digitales sur le côté droit.

Motorola moto g14

L’autonomie n’est pas un problème avec ce Motorola moto g14, loin de là. À l’intérieur, vous trouverez une batterie de 5 000 mAh qui peut durer jusqu’à 2 jours avec une utilisation légère. Même si vous êtes plus exigeant, vous n’aurez pas besoin de le recharger avant la nuit. Cette batterie prend en charge la charge rapide de 15 W, bien que le chargeur fourni dans la boîte ait une puissance de 10 W.

Tout cela est ce que vous offre le Motorola moto g14, un téléphone qui ne coûte que 129 euros sur Amazon, Ebay et MediaMarkt. Si vous êtes membre Amazon Prime, vous le recevrez chez vous le lendemain de votre achat, tandis qu’Ebay et MediaMarkt vous offrent également la possibilité de le récupérer dans l’un de leurs stores.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :