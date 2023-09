La Xiaomi Smart Band 8 Active est en promotion, 25 euros pour une Smart Band pas cher avec un grand écran.

Il est très similaire à la Redmi Smart Band 2, mais avec certaines améliorations et à un prix inférieur.

Ce modèle agrandit l’écran de la Smart Band 8, améliorant considérablement la visibilité des notifications.

Lorsque nous recherchons un bracelet intelligent complet qui nous permet de mesurer nos pas, le rythme cardiaque et d’enregistrer notre activité quotidienne, qu’elle soit sportive ou simplement active, nous voulons quelque chose de bon et durable. Aujourd’hui, je souhaite vous recommander le tout nouveau Smart Band 8 Active de Xiaomi, un modèle qui ne coûte que 25 euros sur AliExpress en utilisant un coupon, et qui améliore certaines caractéristiques de la Smart Band 8.

Tout d’abord, vous pouvez obtenir ce bracelet hybride sur AliExpress pour 25 euros avec le coupon ACTIVE05 en l’appliquant dans le panier avant de payer. Cela représente une réduction de près de 7 euros sur le prix indiqué. Vous ne verrez pas ce bracelet en vente dans notre pays pour le moment, mais vous pouvez également l’acheter sur powerplanetonline pour 40 euros.

Xiaomi Smart Band 8 Active

Obtenez le meilleur bracelet intelligent pas cher du moment, et il est de Xiaomi

Le Smart Band 8 Active est doté d’un écran LCD de 1,47 pouces, qui offre une visualisation nette et lumineuse avec jusqu’à 500 nits. Il est hautement personnalisable, car il vous permet de choisir parmi plus de 100 cadrans différents pour l’adapter à votre style. Cet écran est 10,4% plus grand que celui de son prédécesseur (le Smart Band 8), vous offrant ainsi une expérience de visualisation améliorée.

Avec une épaisseur de seulement 9,99 mm, ce bracelet intelligent offre un confort optimal tout au long de la journée. De plus, il est étanche jusqu’à 50 mètres, ce qui le rend parfait pour une utilisation lors de la nage et d’autres activités aquatiques, sans avoir à vous soucier de l’endommager à tout moment.

Ce bracelet est équipé d’une batterie pouvant durer jusqu’à 14 jours avec une utilisation normale et jusqu’à 6 jours en cas d’utilisation intensive. Vous pourrez l’utiliser sans soucis et sans avoir à le recharger constamment. Il est au niveau d’autres bracelets du marché actuel tels que le HUAWEI Band 8.

Conçu pour prendre soin de votre santé, ce bracelet intelligent comprend des capteurs de fréquence cardiaque, d’oxygène dans le sang et de suivi de la qualité du sommeil, vous permettant de suivre votre bien-être en temps réel. Il enregistre également vos pas quotidiens pour vous aider à rester actif.

Avec plus de 50 modes sport intégrés, ce bracelet est idéal pour tout passionné d’exercice. Il enregistre la consommation de calories et la durée de l’exercice, et vous fournit des données de fréquence cardiaque en temps réel pendant que vous pratiquez vos activités sportives préférées. Vous pourrez suivre vos entraînements à la salle de sport ou dans le sport que vous pratiquez et vous améliorer semaine après semaine.

Xiaomi Smart Band 8 Active

Le Smart Band 8 Active vous permet de rester connecté au monde en vous permettant de recevoir des notifications d’applications telles que WhatsApp, Telegram, Gmail, appels, Facebook, Instagram et bien d’autres. Vous pourrez garder un œil sur vos messages et alertes sans avoir à sortir votre téléphone.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette news, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :