Black Shark apporte des produits de jeu sur le marché mondial.

La sous-marque de Xiaomi spécialisée dans les produits de jeu, Black Shark, était silencieuse depuis longtemps tant sur le marché mondial que chinois. Cependant, quelques nouveaux produits ont été repérés sur la boutique en ligne officielle de Black Shark. Des écouteurs TWS, une montre intelligente, une manette de jeu et un nouveau refroidisseur pour smartphone font partie des produits proposés. La boutique en ligne de Black Shark a divisé les produits en deux catégories : États-Unis et Europe, révélant que ces produits seront disponibles tant aux États-Unis qu’en Europe.

La montre intelligente Black Shark S1 offre les fonctionnalités typiques d’une montre intelligente, mais elle pourrait être une bonne option pour les fans de Black Shark. La montre bénéficie d’un écran AMOLED de 1,43 pouces avec une luminosité de 600 nits et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La montre est dotée d’un boîtier métallique durable et est certifiée résistante à l’eau et à la poussière avec un indice de protection IP68. De plus, elle peut passer des appels vocaux via Bluetooth. La montre est disponible à l’achat au prix de 49,90 $. Pour obtenir plus de détails, vous pouvez explorer la montre dans la boutique en suivant ce lien.

Les écouteurs Black Shark Lucifer sont équipés de haut-parleurs de 16,2 mm et offrent une autonomie de lecture revendiquée de 28 heures. Les écouteurs sans fil ont obtenu la certification IPX4 pour la résistance à l’eau. Il est important de souligner que les informations disponibles sur le site Web de Black Shark sont quelque peu limitées, et il ne semble pas y avoir de fonctionnalités spécifiques aux jeux, telles qu’un mode à faible latence, que l’on retrouve généralement dans certains « écouteurs de jeu ». Vous pouvez découvrir les nouveaux écouteurs sur la boutique officielle de Black Shark en suivant ce lien. Les écouteurs sont vendus au prix de 39,90 $.

Black Shark a également dévoilé une paire de solutions de refroidissement pour téléphone différentes : le FunCooler 3 Lite et le MagCooler 3 Pro. Le FunCooler 3 Lite peut être fixé au téléphone à l’aide du support, tandis que le MagCooler 3 Pro est compatible avec MagSafe, se fixant solidement à l’arrière d’un iPhone compatible MagSafe pour une meilleure prise en main. Black Shark garantit une réduction de la température de refroidissement jusqu’à 35 degrés avec le refroidisseur MagCooler. Le FunCooler est disponible au prix de 12,90 $ et le MagCooler est vendu au prix de 39,90 $.

La manette de jeu Black Shark Green Ghost est dotée d’un taux de sondage de niveau e-sport de 1000 Hz et d’une précision du joystick de niveau e-sport de 2000. La manette de jeu est équipée d’une batterie de 1000 mAh et peut être chargée via un port USB-C grâce à la batterie intégrée. De plus, la manette de jeu est également équipée d’une prise jack 3,5 mm, ce qui vous offre un port supplémentaire pour votre casque lorsque la manette de jeu est en mode sans fil. La manette Green Ghost est vendue au prix de 99,90 $ et vous pouvez la consulter sur la boutique en ligne ici.

Ce sont tous les produits récemment dévoilés par Black Shark. Vous pouvez voir toute la gamme de produits via ce lien.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :