Le nouveau Pixel 8 Pro de Google cache l’amélioration que tout le monde attendait, ou non

Le populaire @evleaks a publié une infographie de Google qui nous donne un aperçu de la comparaison entre les Pixel 7 et les futurs Pixel 8… Avec une surprise inattendue !

Les nouveaux Pixel 8 et Pixel 8 Pro n’auront pas non plus beaucoup de surprises à nous raconter lors de leur présentation.

Il ne reste plus beaucoup de temps pour découvrir les Pixel 8 et Pixel 8 Pro fabriqués par Google, qui seront probablement les derniers smartphones phares à apparaître cette année 2023. En réalité, si vous ne le saviez pas ou si vous ne connaissiez pas la date de l’événement, sachez que la date à retenir est celle du 4 octobre, dans une petite semaine, car c’est mercredi prochain que Google nous dévoilera le plus récent de son département du matériel, du moins officiellement.

Et en réalité, nous les avons déjà vus grâce à Google lui-même, qui s’est déjà divulgué pour ne pas nous laisser de surprises lors de la présentation officielle des Pixel 8 déjà presque entièrement annoncés, y compris les prix de lancement et les cadeaux offerts lors de la période de réservation et de pré-commande.

Et maintenant, comme vous pouvez le voir, un leaker aussi fiable que le très célèbre Evan Blass a eu la gentillesse de publier une infographie interne de Google avec beaucoup de données sur les Pixel 8, dans laquelle les prochains fleurons de Google sont comparés en termes de spécifications clés avec les sortants Pixel 7 et Pixel 7a de 2022.

Voici tous les détails :

Nous ne savons pas si c’est ce que vous recherchez pour votre prochain téléphone, mais le Pixel 8 Pro aura un thermomètre

Comme vous pouvez le voir, peu de surprises en ce qui concerne une plateforme matérielle qui sera en effet dominée par la troisième itération de la puce de Google, le Tensor G3, qui, associée à différentes configurations de mémoire, animera des écrans de 6,2 ou 6,7 pouces respectivement sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, tous deux de type Actua display avec une technologie LTPO 120 Hz.

Il n’y a rien de nouveau en termes de design non plus, avec la certification IP68 confirmée, et nous ne verrons pas grand-chose de nouveau en termes de connectivité ou d’authentification biométrique, prenant en charge à la fois la reconnaissance faciale et la lecture d’empreintes digitales.

Des améliorations sont apportées aux caméras, qui, grâce au traitement d’image impeccable pratiqué par Google, seront probablement parmi les meilleures de l’industrie, prenant également en charge de nombreuses fonctionnalités avancées telles que le Super Zoom ou l’incroyable Magic Eraser, ainsi que le Best Take ou les contrôles Pro sur le modèle le plus avancé.

Nous ne savons pas si c’est ce que vous attendez ni comment Google compte vous convaincre qu’un thermomètre intégré dans votre téléphone peut changer votre vie, mais le Pixel 8 Pro en aura un.

Cependant, la grande surprise était autre, car Google n’avait rien dit sur l’inclusion d’un thermomètre dans le Pixel 8 Pro, capteur qui sera finalement présent sur la fiche technique du meilleur Pixel de 2023, bien que nous ne connaissions pas le type de mise en œuvre ni son utilité. Nous supposons qu’il s’agit d’un capteur infrarouge, comme celui que Samsung installe dans les dernières générations de sa montre Galaxy Watch.

Il restera à voir comment Google nous convainc que c’est l’option différentielle que les utilisateurs recherchent dans un téléphone haut de gamme, car en vérité, je ne trouve pas beaucoup de cas d’utilisation ni que cela changera la vie de tout utilisateur des téléphones Google… Voyons ce que Mountain View a imaginé faire avec un thermomètre !



