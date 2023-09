Très bon pour seulement 235 euros : ce milieu de gamme Xiaomi fait fureur en ventes pour son rapport qualité-prix bestial

145 euros de réduction pour un smartphone avec un écran de qualité, des performances puissantes, un bon appareil photo principal et une autonomie étendue, il ne manque de rien.

Ce smartphone Xiaomi avec une réduction de 145 euros a assez de puissance pour jouer.

La semaine Xiaomi sur AliExpress nous offre de bonnes affaires sur les produits du fabricant chinois. Personnellement, je veux vous recommander l’un de leurs téléphones si vous souhaitez renouveler votre téléphone pour moins de 250 euros, ou faire un beau cadeau à un être cher. Mon choix est le Redmi Note 12 Pro 5G, un téléphone de milieu de gamme qui fait un tabac en termes de ventes et que vous pouvez maintenant acheter pour seulement 235 euros sur AliExpress Store.

L’importance de cette offre est plus évidente lorsque l’on se souvient que ce Redmi Note 12 Pro 5G a un prix de vente recommandé de 379,99 euros. Si on fait un calcul rapide, on confirme que vous économisez 145 euros en l’achetant maintenant. Comme il s’agit d’AliExpress Store, l’expédition est effectuée depuis la France et vous recevrez le téléphone chez vous en seulement 5 jours. Ce même téléphone est vendu à 245 euros sur Amazon et à 259,99 euros sur PcComponentes, il n’est donc pas si pas cher.

J’ai eu l’occasion de tester ce Redmi Note 12 Pro 5G et je peux vous confirmer qu’il a une excellente rapport qualité-prix. Il a un écran de qualité, des performances puissantes, un appareil photo principal de qualité et une bonne autonomie avec une charge rapide de 67W. Il ne manque de rien, pas même d’une réduction de 145 euros.

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro 5G, un excellent téléphone de milieu de gamme pour moins de 250 euros

Le moteur de ce Redmi Note 12 Pro 5G est le MediaTek Dimensity 1080 5G, un processeur qui offre des performances exceptionnelles. Il a la puissance nécessaire pour passer des heures sur TikTok, regarder des vidéos sur YouTube, discuter, éditer des images et jouer également. De plus, il offre également la connectivité 5G, ce qui vous permet de naviguer à grande vitesse lorsque vous êtes hors de chez vous.

Tout ce que vous ferez avec ce Redmi Note 12 Pro 5G sera vu avec la meilleure qualité sur son grand écran AMOLED. Les images sont pleines de couleurs, avec une netteté élevée (résolution Full HD+) et une grande fluidité (120 Hz de rafraîchissement). L’écran est accompagné de haut-parleurs stéréo compatibles avec Dolby Atmos, ce qui offre une très bonne expérience sonore. Cela signifie que vous pouvez utiliser le téléphone pour regarder du contenu multimédia sans aucun problème.

Ce téléphone de milieu de gamme se distingue par son équilibre dans différents domaines. Il obtient également une bonne note en photographie, notamment grâce à son appareil photo arrière de 50 mégapixels signé Sony. Avec celui-ci, vous pourrez prendre des photos riches en détails, même lorsque la nuit tombe. Les selfies sont pris en charge par un appareil photo avant de 16 mégapixels qui fait également du bon travail, vous pourrez prendre tous les autoportraits que vous souhaitez.

À tout ce que nous avons mentionné, ajoutons la bonne autonomie du Redmi Note 12 Pro 5G. Sa batterie de 5 000 mAh tient une journée et demie lorsque l’utilisation n’est pas très intense, et elle tient parfaitement jusqu’à la fin de la journée lorsque vous êtes plus exigeant. Personnellement, ce que j’apprécie le plus, c’est la charge rapide de 67W, ce qui signifie que la batterie se recharge complètement en moins d’une heure.

Redmi Note 12 Pro 5G

Comme vous pouvez le voir, ce téléphone a tout ce qu’il faut : un bon écran, des performances puissantes, un bon appareil photo principal et une grande autonomie. Nous devons également mentionner que son corps a une épaisseur de 7,9 millimètres et un poids de 187 grammes, ce qui le rend fin et très léger. De plus, il dispose d’autres caractéristiques importantes, comme un lecteur d’empreintes digitales et un emplacement pour carte microSD permettant d’étendre la mémoire interne.

Sans aucun doute, nous avons affaire à l’un des meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en ce moment. La bonne nouvelle, c’est qu’il est disponible pour seulement 235 euros sur AliExpress Store, une occasion incroyable qui vous permet d’économiser 145 euros.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :