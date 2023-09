Économisez du temps et de l’argent lors de vos voyages avec cette application gratuite : optimisez vos itinéraires sur Maps et Waze grâce à l’IA

Optimiser les itinéraires routiers avec plusieurs arrêts en utilisant l’IA est possible grâce à une application qui fonctionne avec Google Maps et Waze.

Les itinéraires routiers sont désormais plus intelligents grâce à une application qui optimise le trajet en utilisant l’IA et qui fonctionne avec Google Maps et Waze

Si vous utilisez Google Maps ou Waze pour planifier vos déplacements, vous avez sûrement rencontré le problème de devoir faire plusieurs arrêts en cours de route. Comment déterminer quel est l’ordre le plus rapide et efficace pour atteindre toutes les destinations ? La réponse se trouve dans Routora, une application qui utilise l’intelligence artificielle pour optimiser vos itinéraires sur Google Maps et Waze.

Trouver le chemin le plus court entre plusieurs points en revenant ensuite au point de départ n’est pas compliqué avec l’outil approprié. Routora est une application qui résout ce problème en utilisant la technologie de l’intelligence artificielle. Elle a été lancée en mars 2022 en tant qu’extension exclusive pour Google Maps sur Chrome, mais elle est maintenant également disponible sur les appareils mobiles.

Routora est l’application qui souhaite vous faire gagner du temps et de l’argent lors de vos trajets avec Waze ou Google Maps.

Routora vous permet de planifier le chemin le plus rapide et efficace entre plusieurs arrêts, vous faisant gagner du temps et de l’argent. De plus, elle propose des fonctionnalités pour construire des itinéraires à pied et à vélo, idéal pour les touristes souhaitant explorer une zone sans perdre de temps. Si vous souhaitez essayer Routora et optimiser vos itinéraires sur Maps et Waze avec l’intelligence artificielle, vous pouvez télécharger et installer l’application depuis Google Play ou l’App Store.

Le fonctionnement de Routora est très simple. Il suffit d’ouvrir l’application, d’entrer les différents points auxquels vous souhaitez accéder, puis d’attendre que l’application effectue les calculs nécessaires pour vous fournir un itinéraire efficace. Cet itinéraire peut ensuite être exporté vers Google Maps et Waze, ce qui fait de ces applications les applications finales à partir desquelles vous suivrez l’itinéraire préétabli par l’application.

L’application affiche à la fois le temps économisé grâce à l’itinéraire et l’argent économisé en carburant. Il est intéressant de noter qu’il est possible d’entrer jusqu’à 10 points d’arrêt. En réalité, c’est sa fonction principale. Pour en tirer le meilleur parti, il est préférable de l’utiliser lors d’un long voyage nécessitant plusieurs arrêts le long de l’itinéraire.

