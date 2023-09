Epic Games Store offre ces deux nouveaux jeux gratuitement à jamais pendant cette semaine

Model Builder et Soulstice sont les deux nouveaux jeux gratuits offerts par la boutique Epic Games cette semaine et le titre gratuit de la semaine prochaine a été révélé.

Voici les deux nouveaux jeux gratuits de la boutique Epic Games

Les jeux gratuits nous arrivent de toutes les plateformes, bien que sur PC nous puissions trouver une très grande variété, car des sites comme Steam ou la boutique Epic Games nous offrent toujours de bonnes options. De temps en temps, Steam, par exemple, nous offre de nouveaux titres gratuitement, tandis que la boutique Epic Games nous propose chaque semaine de nouvelles propositions gratuites à réclamer. En réalité, étant donné que nous sommes jeudi et qu’il est déjà passé 17h00 (heure française), les deux nouveaux jeux gratuits de la boutique des parents de Fortnite peuvent déjà être réclamés.

Cet après-midi même, à 17h00, les deux jeux qui étaient gratuits depuis jeudi dernier ne le seront plus, et deux nouvelles propositions ont également été annoncées la semaine dernière. Ainsi, à partir d’aujourd’hui, le 28 septembre à l’heure mentionnée, jusqu’au jeudi 5 octobre à la même heure, vous pourrez les réclamer sans payer Model Builder et Soulstice, qui seront à vous pour toujours si vous les obtenez pendant cette période précitée (une fois cette période terminée, les deux titres reviendront à leur prix d’origine).

Les deux nouveaux jeux gratuits de la boutique Epic Games sont Model Builder et Soulstice

Model Builder

« Rejoignez la dernière tendance des jeux de simulation, laissez parler votre créativité et créez des modèles d’apparence incroyable. Découpez, assemblez, peignez, puis personnalisez vos modèles ! Construisez des avions, des chars, des bateaux, des figurines et bien plus encore. Vendez vos créations à but lucratif pour étendre votre arsenal d’outils. Créez des modèles époustouflants à l’échelle pour que le monde les voie. Lancez-vous dans un voyage fascinant en suivant les traces de grand-père Stan et ses réalisations, débloquez des secrets du passé, acceptez des commandes et des concours tout en devenant le maître artisan du modélisme« , c’est ainsi que Model Builder est décrit sur sa page officielle de la boutique Epic Games.

Téléchargez gratuitement Model Builder sur la boutique Epic Games

Soulstice

« Explorez un monde fantastique impressionnant rempli de mystères cachés, maîtrisez un système de combat varié et vivez les forces duales de deux sœurs dans une histoire fantastique sur le passage de l’enfance à l’âge adulte avec une action palpitante, des ennemis impitoyables et des combats époustouflants contre des boss », ainsi résume la proposition de Soulstice sur sa page officielle de la boutique Epic Games.

Téléchargez gratuitement Soulstice sur la boutique Epic Games

Cela dit, rappelez-vous que vous avez jusqu’au 5 octobre pour réclamer ces jeux gratuitement, car une fois jeudi prochain arrivé, ces titres redeviendront payants. De plus, il a également été révélé que la semaine prochaine, la boutique Epic Games ne donnera qu’un seul jeu gratuitement, contrairement à ces dernières semaines, à partir de 17h00. Le jeu en question sera Godlike Burger, un jeu vidéo qui nous permettra de gérer le restaurant le plus fou de la galaxie, dont nous parlerons davantage la semaine prochaine.

