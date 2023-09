Surveiller les travailleurs peut coûter très cher : un juge prononce son verdict face à la reconnaissance faciale

La empresa a été sanctionnée pour sa base de données biométriques de ses employés.

La reconnaissance faciale viole la sécurité des travailleurs

La sécurité et la protection des données sont l’un des grands problèmes des sociétés technologiques. De nos jours, il est très facile que nos données tombent entre les mains de pratiquement n’importe quelle entreprise car nous nous enregistrons dans des dizaines d’endroits et les réseaux sociaux collectent également nos informations. C’est pourquoi il y a de plus en plus un mouvement prolifique pour protéger nos données des grandes entreprises, ce qui inclut la protection de notre visage pour éviter qu’il soit scanné et utilisé de manière frauduleuse. Dans ce sens, les entreprises semblent l’utiliser de manière peu éthique et excessive, ce qui a conduit la justice à intervenir.

Il semble maintenant que tanto la Agencia Española de Protección de Datos (l’Agence espagnole de protection des données) que les Juzgados de lo Social (Tribunaux sociaux) ont établi un précédent historique très intéressant en condamnant Plastic Forte, une entreprise qui utilisait les données biométriques de ses utilisateurs.

Sanctions contre les entreprises utilisant la reconnaissance faciale

D’après GenBeta, il y a un an, la même entreprise a été sanctionnée par l’Agencia Española de Protección de Datos (Agence espagnole de protection des données) pour avoir photographié ses travailleurs dans le but de créer une base de données avec leurs visages pour le contrôle des entrées et sorties de l’entreprise.

Alors que les travailleurs signaient un consentement en signant leur contrat, il était expliqué que la prise de ces photos pouvait servir à apparaître à des fins promotionnelles sur leur site web, mais pas pour d’autres questions. À aucun moment il n’était mentionné que les visages seraient utilisés pour la reconnaissance faciale.

Après l’amende de l’AEPD, le cas est finalement arrivé devant les tribunaux, où l’entreprise a justifié son utilisation, mais le Juzgado de lo Social Nº2 de Alicante (Tribunal social n°2 d’Alicante) a rejeté sa défense en affirmant que la violation de l’intimité n’était pas justifiée en termes de commodité ou autre. Pour cette raison, et comme aucune autre méthode de pointage n’a été proposée aux travailleurs. C’est pourquoi le jugement a infligé une amende de 6 251 euros pour l’infraction et l’a considérée comme très grave.

La reconnaissance faciale et l’obtention de données biométriques en France ne sont pas des pratiques courantes dans les entreprises. En réalité, il y a seulement un précédent à cet égard et l’entreprise Mercadona a été sanctionnée d’une amende de 2,5 millions d’euros pour vouloir créer une base de données de ses clients afin de savoir à qui elle devait refuser l’accès aux stores.

Dans d’autres pays du monde, cette question est beaucoup plus avancée et il y a déjà des endroits où elle est massivement interdite. Par exemple, dans l’État de New York, aux États-Unis, la reconnaissance faciale a été interdite dans les écoles en raison des problèmes de sécurité que ce genre de questions posait.

Mercadona a déjà été sanctionnée de 2,5 millions d’euros pour collecte de données biométriques de ses clients.

Quoi qu’il en soit, il semble que l’avenir se profile dans lequel les données biométriques du visage joueront un rôle très important pour les grandes entreprises. C’est pourquoi nous voyons certains magnats du monde de la technologie comme Sam Altman donner de l’argent en échange de s’inscrire sur son application.

Cependant, cela exige nécessairement que les gouvernements légifèrent sur la question afin de ne pas violer les droits des citoyens. Surtout si l’on considère que certains travailleurs de ces entreprises ont fait sonner l’alarme sur les risques potentiels.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :