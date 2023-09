Bonne autonomie et annulation du bruit : ces écouteurs Bluetooth JBL bénéficient d’une réduction de plus de 40 euros

Les écouteurs en promotion sur Amazon sont les JBL T760BTNC, et ils coûtent maintenant moins de 90 euros.

Que ce soit pour le simple divertissement ou pour les déplacements de moyenne durée, que ce soit pour le travail, l’étude ou toute autre chose ; finalement, de bons écouteurs Bluetooth sont un produit plus que convoité pour pouvoir se distraire pendant un moment en écoutant notre musique préférée ou nos podcasts préférés, par exemple. À cet égard, nous pouvons maintenant trouver sur Amazon des écouteurs de la marque JBL qui ont une annulation de bruit et une très bonne autonomie, et tout cela à un prix assez réduit.

Les écouteurs en question sont les JBL T760BTNC et ont généralement un prix recommandé de 129,99 euros, le même qu’ils avaient jusqu’à présent sur Amazon et dans d’autres stores comme MediaMarkt. Cependant, si nous allons sur Amazon, nous pouvons voir que ce prix a été réduit avec une réduction de 33%, ce qui nous laisse avec une réduction d’environ 42 euros et une excellente option pour toutes les personnes à la recherche de nouveaux écouteurs Bluetooth.

Par conséquent, si nous tenons compte de ce qui a été mentionné précédemment, ces JBL T760BTNC peuvent être achetés au prix de 87,65 euros sur Amazon grâce à cette offre alléchante que nous vous proposons dans cet article. Sans aucun doute, ce n’est pas le prix le plus bas auquel ces écouteurs ont été vendus, mais c’est toujours un prix très bon pour un produit qui est généralement vendu près de 130 euros. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous pourrez bénéficier d’avantages tels que la livraison gratuite et rapide, car si vous les achetez aujourd’hui, vous les recevrez demain, le 29 septembre.

Les JBL T760BTNC sont des écouteurs Bluetooth avec un design de serre-tête léger et pliable qui présentent la technologie JBL Pure Bass Sound, grâce à laquelle vous pouvez profiter de basses vraiment remarquables. En réalité, selon la marque, le son qu’ils offrent est le même que celui que l’on peut entendre lors de grands événements dans le monde. L’une de leurs principales caractéristiques est leur annulation de bruit adaptable, qui bloque toute forme de distraction extérieure. Ils intègrent également des boutons pour contrôler le son, gérer les appels et plus encore.

En ce qui concerne leur connectivité, nous pouvons dire qu’ils sont équipés de la multipoint, ce qui leur permet de se connecter à deux appareils à la fois et de basculer rapidement entre eux si nécessaire. De plus, ils incluent le Google Fast Pair, ce qui permet une connexion rapide aux appareils Android. D’autre part, nous ne pouvons pas terminer sans avoir parlé de leur autonomie, car qu’ils soient utilisés avec Bluetooth ou avec un câble amovible, ils peuvent nous offrir jusqu’à 35 heures avec l’annulation de bruit active. Tandis que si l’annulation est désactivée, vous pouvez profiter jusqu’à 50 heures d’écoute, sachant qu’ils se rechargent complètement en deux heures.

