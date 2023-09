L’explosion d’un smartphone blesse 3 personnes et brise les vitres des voitures garées dans la rue

Trois personnes ont été blessées par l’explosion d’un dispositif en Inde et la fenêtre d’une maison a été complètement calcinée.

Un smartphone a explosé en Inde, laissant trois personnes blessées et des dommages matériels à la fois dans la maison où il se trouvait et dans les véhicules à proximité de la fenêtre où l’incident s’est produit. Ce genre de situation n’est pas nouvelle et malheureusement, cette fois-ci, plusieurs personnes ont été affectées par ce qui s’est passé.

Le modèle du smartphone qui a explosé est encore inconnu. Selon NDTV, il n’y a encore aucune information sur le modèle de l’appareil qui a explosé en Inde. Cependant, aucune des personnes touchées n’a subi de blessures graves et bien sûr, aucune perte de vie n’est à déplorer non plus.

L’explosion aurait été amplifiée par un aérosol de déodorant. Les informations partagées sur l’incident indiquent que l’appareil aurait explosé à côté d’une bombe aérosol de déodorant. Ce produit est hautement inflammable et aurait contribué à amplifier l’explosion. En réalité, les sources écartent l’idée que l’appareil mobile aurait suffisamment de puissance pour causer le désastre qui s’est produit à l’intérieur de cette maison en Inde.

La fenêtre d’une maison détruite et des dommages aux véhicules environnants. On suppose que le téléphone portable a explosé près du déodorant, projetant celui-ci contre la fenêtre avant d’exploser. La fenêtre de la maison a été complètement calcinée et les vitres ont volé en éclats. De plus, le feu qui s’est déclaré s’est échappé par la fenêtre, endommageant ainsi la façade de la maison. Les dommages ne se limitent pas à l’extérieur de la maison.

Les véhicules voisins ont également été touchés par l’explosion. On ne connaît pas le nombre exact de voitures affectées par l’explosion, mais selon les informations fournies, les vitres des fenêtres des passagers ont été endommagées par l’onde de choc, ce qui les a fait systématiquement se briser. Il ne reste plus qu’à attendre que l’enquête se poursuive pour connaître en détail l’appareil qui a causé cette situation et surtout, la raison de l’explosion.

