Un bijou Xiaomi à 299 euros : cette smart TV a la 4K et révolutionnera votre foyer

Révolutionnez votre salon avec l’un des meilleurs téléviseurs intelligents de Xiaomi, c’est un achat brutal.

C’est ainsi que se présente le téléviseur intelligent de Xiaomi.

Grâce à cette offre d’Amazon, vous pouvez ramener à la maison l’un des téléviseurs intelligents de Xiaomi avec une réduction alléchante. Le smart TV F2 de la marque chinoise baisse de 100 euros, c’est une vraie douceur. Il offre un écran de 43 pouces, une grande qualité d’image et toute l’intelligence que vous pouvez souhaiter.

Il s’agit d’un smart TV qui est sorti à la vente pour près de 400 euros, un bon appareil qui rivalise avec les meilleurs de sa catégorie de prix. C’est bien plus qu’un téléviseur, je vous assure, vous pouvez télécharger tous types d’applications et profiter d’un catalogue de contenu pratiquement infini. Allez-vous vraiment y réfléchir ?

Tout ce que vous gagnez avec le téléviseur Xiaomi

L’écran de ce smart TV atteint non seulement 43 pouces, mais il offre également une qualité exceptionnelle grâce à sa résolution 4K. Vous ne manquerez aucun détail de vos films et séries préférés. Xiaomi est capable de fabriquer des téléviseurs intelligents très intéressants à un prix abordable, ceci en est la preuve. Je ne pense pas que quiconque puisse être déçu.

Fire TV OS est le système d’exploitation qui donne vie au téléviseur Xiaomi et, aussi curieux que cela puisse paraître, c’est un logiciel créé par Amazon. Il fonctionne très bien (je l’utilise tous les jours grâce au Fire TV Stick) et vous permet de télécharger les meilleures applications de séries et de films. Peu importe votre style ou vos goûts, vous aurez absolument tout à disposition.

Alexa ne pouvait pas manquer si nous parlons d’un logiciel créé par Amazon, vous profiterez de la compagnie d’un des meilleurs assistants virtuels qui existent. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour l’invoquer et contrôler la télévision Xiaomi uniquement avec votre voix. Une fois que vous vous y serez habitué, vous ne pourrez plus vous passer de cette fonctionnalité. Vous pourrez même lui demander de rechercher des films pour vous !

➡️ Voir l’offre Xiaomi TV F2 43″

Ce lien envoi sur Amazon Espagne qui propose un prix moins cher sur ce produit. Il suffit d’utiliser votre compte français normalement pour commander et profiter du bon plan !

100 euros de réduction et le meilleur contenu à seulement quelques clics. Vous pouvez donner un coup de neuf à votre salon avec l’un des téléviseurs Xiaomi que nous avons le plus recommandés, un compagnon fidèle qui vous offrira des heures et des heures de divertissement. Les offres d’Amazon ne sont disponibles que pour une durée limitée, ne réfléchissez pas trop longtemps.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques apparaissant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal de bons plans de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :