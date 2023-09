Black Shark lance son système de refroidissement pour mobiles avec MagSafe, parfait pour l’iPhone 15 Pro

Black Shark a renouvelé son catalogue de dispositifs avec quatre nouveaux produits.

Black Shark, la marque chinoise de mobiles et d’accessoires axés sur le gaming associée à Xiaomi, a lancé une nouvelle collection de dispositifs quelques mois après avoir présenté son dernier smartphone, le Black Shark 5 Pro. Cette fois-ci, la société s’est concentrée sur les accessoires et a lancé une télécommande de jeu, des écouteurs, une montre intelligente et, peut-être plus intéressant encore, un système de refroidissement pour smartphones compatible avec le système MagSafe.

Ce dernier arrive à un moment opportun, alors que les nouveaux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max font l’objet de controverses en raison de problèmes de surchauffe.

Black Shark MagCooler 3 Pro, un système de refroidissement pour mobiles compatible avec MagSafe

Le MagCooler n’est pas le premier accessoire de ce type que nous voyons sur le marché. En effet, Razer propose déjà un ventilateur pour mobiles compatible avec MagSafe dans son catalogue depuis un certain temps.

Dans le cas du modèle de Black Shark, il est capable de réduire drastiquement la température grâce à la combinaison de différentes technologies de refroidissement. De plus, il est contrôlable via l’application Shark Arsenal, disponible sur iOS et Android.

Étant donné qu’il est compatible avec le système MagSafe de l’iPhone, il est compatible avec tous les modèles qui intègrent cette technologie, notamment les récents iPhone 15 Pro et Pro Max. L’accessoire est déjà disponible à l’achat sur le site de la marque au prix de 39,90 dollars.

Télécommandes, écouteurs et même une montre intelligente : le catalogue de Black Shark se renouvelle

En plus de lancer son accessoire de refroidissement pour mobiles, la marque en a également profité pour revoir entièrement son catalogue avec trois autres produits entièrement nouveaux.

Le Green Ghost Gamepad est une nouvelle télécommande de jeu de haute précision équipée d’une batterie de 1 000 mAh et compatible avec Android, iOS, Nintendo Switch et PC. Il est vendu au prix de 99,90 dollars.

De plus, la marque chinoise revient sur le devant de la scène audio avec les Lucifer Earphones, des écouteurs intra-auriculaires sans fil à moins de 40 dollars dotés de haut-parleurs de 16,2 millimètres, d’une résistance à l’eau et d’une connectivité Bluetooth 5.3.

Enfin, Black Shark nous surprend avec une montre intelligente, la Black Shark S1 à moins de 50 dollars, dotée d’un design sobre en couleur noire qui intègre un écran AMOLED en couleur de 1,43 pouces, la prise en charge des appels Bluetooth, le suivi de l’activité physique et de la santé 24 heures sur 24 et une construction en métal.

Tous les nouveaux produits de la marque peuvent être réservés dès aujourd’hui sur son site officiel et seront bientôt disponibles à la vente en Europe et aux États-Unis.

