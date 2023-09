L’iPhone 12 Pro Max pourrait être à vous pour beaucoup moins si vous profitez de cette impressionnante offre d’Amazon

Un iPhone Pro Max très performant qui pourrait être à vous pour bien moins cher grâce à cette offre.

Amazon propose une offre spectaculaire pour l’iPhone 12 Pro Max de 128 et 256 Go de stockage.

Si vous cherchez un nouvel iPhone, vous avez de la chance. Amazon propose actuellement l’incroyable iPhone 12 Pro Max en version 128 Go pour seulement 649 euros. Un iPhone très performant, avec un grand écran et un processeur qui vous permettront de disposer de l’appareil pendant de nombreuses années, avec la dernière version du système d’exploitation, iOS 17.

Bien que cette offre concerne un iPhone 12 Pro Max reconditionné, il faut savoir que, comme nous vous l’avons déjà expliqué à plusieurs reprises, cela ne pose aucun problème. Les experts d’Amazon se sont chargés de le remettre en état pour que vous ayez l’impression qu’il est comme neuf. À ceci près que vous l’obtiendriez pour un prix légèrement plus bas : 649 euros.

iPhone 12 Pro Max

Vaut-il la peine d’acheter l’iPhone 12 Pro Max en 2023?

La réponse est oui. L’iPhone 12 Pro Max reste un excellent appareil encore aujourd’hui. Apple est synonyme de qualité et de longévité pour ses appareils. De plus, étant donné qu’il s’agit d’un Pro Max, le meilleur de la gamme, cela vaut d’autant plus la peine. Voici quelques points à prendre en compte concernant cet appareil :

Il possède un grand écran de 6,7 pouces. Il est équipé d’un puissant processeur, l’A14 Bionic, qui permet de tout faire rapidement et de manière fluide. Bien entendu, il sera mis à jour avec la dernière version du système d’exploitation pendant de nombreuses années. Il dispose d’un excellent système photographique à triple objectif. Il possède l’une des meilleures autonomies jamais vues sur un iPhone. Il présente un design actuel avec des bords carrés et une très belle gamme de couleurs.

D’autres aspects de cet iPhone 12 Pro Max à prendre en compte sont notamment la double SIM, Face ID, la résistance à l’eau IP68 jusqu’à 30 minutes à 6 mètres, le MagSafe et le Ceramic Shield, un système qui rend cet iPhone très résistant aux chutes et aux rayures.

iPhone 12 Pro Max

En résumé, vous obtiendrez un excellent iPhone à un excellent prix. Un iPhone 12 Pro Max de 128 Go de stockage pour seulement 649 euros. De plus, si vous avez besoin de beaucoup de stockage, Amazon propose également une offre pour l’iPhone 12 Pro Max de 256 Go qui est proposé à 694 euros.

Cet article recommande de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :