La révolution LED arrive dans les cinémas : voici les cinémas Odeón avec les écrans LG Miraclass

LG et Cines Odeón s’associent pour nous offrir une expérience visuelle surprenante.

L’écran LG Miraclass attire l’attention à tous les niveaux

LG se distingue par ses incroyables écrans, tant sur les ordinateurs portables avec le LG SuperSlim que sur les écrans comme le récent LG UltraGear. Cependant, ce type de produits n’est pas destiné uniquement au grand public, car LG mise également sur la vente aux grandes entreprises afin qu’elles puissent monter leurs écrans géants. C’est le cas des cinémas, qui peuvent généralement inclure leurs projecteurs, mais il semble également que l’heure des écrans LED soit venue, qui vont progressivement entrer dans le circuit des cinémas commerciaux pour devenir une norme.

Les Cines Odeón ont été l’un des premiers cinémas à utiliser cette technologie, devenant le premier cinéma en Europe à avoir un écran LED dans toutes ses salles.

Les cinémas Odeón, à la pointe mondiale avec les écrans LG Miraclass

Il s’agit des premiers cinémas de France dont les écrans sont entièrement LED et l’un des premiers au monde à l’obtenir de cette manière. Ainsi, nous avons eu l’occasion de voir le montage de l’un de ces écrans et de voir comment ils sont installés. Cela nous a permis de voir la technologie de LG et les moyens les plus ingénieux de monter un écran de ces caractéristiques dans le cinéma que le groupe de multiplexes Odeón ouvrira prochainement à Majadahonda.

Ainsi, les nouvelles six salles sont équipées de la technologie LG Miraclass LED, devenant les premiers cinémas 100% LED de toute l’Europe. Cela démontre le leadership de LG dans la fabrication d’écrans, tout en mettant en évidence l’engagement d’Odeón pour offrir la meilleure expérience dans une salle de cinéma.

Il s’agit de plus de 200m2 d’écrans dotés de la technologie la plus immersive possible : 8 millions de pixels avec un pas de 2,5mm entre eux et une précision des couleurs DCI P3 affichant 68,7 milliards de couleurs différentes. Avec ce type de technologie, les noirs sont pratiquement purs et les contrastes sont infinis, rapprochant le spectateur des salles de cinéma pour profiter de la plus pure expérience cinématographique possible.

L’écran offre de 48 à 300 nits, dix fois plus que les systèmes de visionnage traditionnels. Il existe deux versions d’écran dans ce cinéma. Le premier mesure 55 m2 avec une qualité LED Miraclass 4K et entre 60 et 120 places assises, tandis que les trois autres, plus petites, accueillent jusqu’à 40 personnes avec une surface d’écran de 14 m2.

En termes de durabilité et d’efficacité, il n’a pas non plus de rival par rapport à un écran traditionnel. Il ne chauffe pratiquement pas et est très facile à réparer par rapport aux écrans de cinéma traditionnels. On nous a expliqué qu’une des épreuves de stress consistait à l’utiliser pendant tout un week-end à pleine luminosité en continu, et il n’a même pas atteint la température corporelle. De plus, ils ont généralement moins de chances d’être endommagés que d’autres dispositifs généralement installés dans les cinémas.

Il est évident que l’expérience est incroyablement positive. Si vous aimez profiter du cinéma dans toute sa splendeur, c’est l’une des possibilités les plus intéressantes. Les couleurs sont beaucoup plus vives que sur un écran normal et ils sont également équipés de la dernière technologie en matière de son. Dolby Atmos 7.1 avec une immersion totale et jusqu’à 64 canaux vibeaudio. Les haut-parleurs sont vraiment impressionnants, montés par Christie avec un son directionnel et un éclairage LED.

En conclusion, après la visite guidée de Guillermo Calvo (LG Business Solutions), Luis Millán (Cines Odeón) et Miguel Ángel Piqueras (Igvideo), il est clair que l’expérience visuelle offerte par les écrans LG Miraclass sera à la hauteur des spectateurs les plus exigeants. Si vous êtes cinéphile, compte tenu du calendrier chargé des nouvelles sorties à venir, il est évident que vous pourrez en profiter de manière très remarquable.

