Les iPhone 15 et 15 Plus se révèlent être plus résistants que les iPhone 15 Pro dans le test le plus célèbre d’Internet

Le modèle de base de l’iPhone 15 est passé entre les mains de JerryRigEverything, démontrant que le cadre en aluminium utilisé par Apple jusqu’à présent est beaucoup plus résistant que son homologue en titane.

iPhone 15 Plus et iPhone 15.

Il est désormais clair que l’iPhone 15 Pro Max n’est pas le téléphone le plus résistant au monde, comme l’a démontré le test de JerryRigEverything. Nous savons également qu’il n’est pas le plus réparable, mais c’est une autre histoire.

Le boîtier en titane ne supportait pas ce qui était attendu, ce qui constitue un revers majeur pour les nouveaux iPhone de la série Pro Max. Il convient également de rappeler qu’à la fin de la vidéo, il a testé la flexion avec l’iPhone 15 en aluminium et la réponse était déjà prévisible quant à sa résistance.

Le cadre en aluminium est officiellement beaucoup plus résistant que celui en titane

Comme c’est habituellement le cas dans les vidéos de JerryRigEverything, nous commençons par un test de rayures sur l’écran. Ceramic Shield est légèrement meilleur que Gorilla Glass, bien qu’aux deux niveaux de rayures les plus élevés, des marques apparaissent déjà sur le panneau.

Le test de flexion, tout comme nous l’avons vu à la fin de la vidéo testant l’iPhone 15 Pro Max, le réussit haut la main. Le cadre en aluminium et le verre des modèles de base résistent définitivement beaucoup plus que ceux en titane, ce qui pourrait nuire aux ventes des modèles Pro à l’avenir.

Il en va de même pour l’iPhone 15 Plus, qui se révèle également être aussi résistant que le modèle de base. C’est la série Pro Max qui pose le plus de problèmes à Apple, car en plus de sa faible résistance, il faut également ajouter les problèmes de décoloration du titane.

Apple s’est-il trompé avec le cadre en titane? Il est encore trop tôt pour voir comment ces tests de résistance affecteront les ventes, mais il est clair que c’est quelque chose sur lequel ils auraient peut-être dû accorder plus d’attention lorsqu’ils ont envisagé de passer du titane à l’aluminium.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :