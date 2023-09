La dernière mise à jour de Windows 11 supprime une fonction utile de l’Explorateur de fichiers

Microsoft supprime l’une des meilleures caractéristiques de l’Explorateur de fichiers dans la nouvelle mise à jour de Windows 11.

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 perd l’une des meilleures caractéristiques en raison de la dernière mise à jour publiée par Microsoft

La dernière mise à jour de Windows 11 est arrivée avec une certaine controverse. Parmi les principaux problèmes, il y a l’absence de Copilot en France et dans le reste des pays de la Communauté européenne. Les raisons de cette absence sont claires : la vie privée des utilisateurs passe avant tout. Mais ce n’est pas la seule polémique avec laquelle arrive la nouvelle version de Windows 11.

Microsoft a décidé de supprimer une fonctionnalité très utile de l’Explorateur de fichiers. Jusqu’à présent, l’Explorateur de fichiers permettait de sélectionner un élément, de le faire glisser et de le déposer dans l’explorateur afin de pouvoir visualiser ses différents paramètres. Cette fonctionnalité a disparu dans cette nouvelle mise à jour et il n’y a pas de raison réelle derrière ce changement.

Windows 11 supprime l’une des fonctions les plus utiles de l’Explorateur de fichiers

Le nouveau design de l’Explorateur de fichiers arrive avec des absences. Microsoft a apporté des modifications à son explorateur de fichiers et parmi ces modifications se trouve un design beaucoup plus moderne, affinant les changements qui ont été mis en place lors des dernières mises à jour de Windows 11. La page d’accueil a maintenant une disposition beaucoup plus intuitive, affichant les fichiers favoris ou récents ainsi que tous les raccourcis nécessaires et les informations sur les éléments.

Dossiers locaux et dans le cloud dans l’Explorateur de fichiers. Les nouveautés intégrées par Microsoft sont diverses, mais cela ne signifie pas qu’elles soient toutes bonnes. Étant donné qu’il a décidé de supprimer la possibilité de faire glisser un élément vers la barre supérieure de l’Explorateur de fichiers, la situation se complique lorsqu’il s’agit de déplacer des fichiers d’un dossier à un autre, ce qui obligera les utilisateurs qui ont l’habitude de le faire à gérer le stockage de leurs ordinateurs.

Microsoft a encore le temps de réfléchir. Bien qu’il ait déjà supprimé cette fonctionnalité, la réalité est qu’il pourrait la réintégrer dans une future mise à jour. Il ne reste plus qu’à attendre que les personnes de Redmond décident de faire marche arrière et de faire ce qui est logique : réintégrer la possibilité de faire glisser des éléments vers la barre de l’Explorateur de fichiers. Cependant, compte tenu du fonctionnement des mises à jour de Windows, il est probable que cela ne se produise pas avant quelques mois, et à condition que Microsoft soit prêt à reconnaître son erreur.

