Je t’assure, il n’y a pas de meilleur Xiaomi que celui-ci pour seulement 136 euros

Ce Xiaomi accrocheur a tout ce dont vous avez besoin pour profiter de chaque jour. Son prix est brutal.

Le POCO M5 dans sa finition grise.

Il y a plusieurs bons et complets smartphones Xiaomi pour moins de 200 euros, il peut donc parfois être difficile de trouver le plus approprié. Nous faisons de notre mieux pour que vous réussissiez, c’est précisément ce que je suis venu vous dire aujourd’hui. Je veux vous recommander une beauté qui est parmi nous depuis un certain temps, mais qui reste un excellent achat.

Le POCO M5 est en chute libre sur Amazon, disponible pour seulement 136 euros dans sa version mondiale. Il est accompagné d’une RAM de 4 Go et d’un stockage de 128 Go plus que décents, ce n’est pas rien. Il dispose de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une utilisation quotidienne et vous avez la possibilité de le recevoir gratuitement à domicile. C’est le meilleur prix, sachant qu’il est toujours vendu 209 euros dans le store officiel de Xiaomi…

POCO M5 (128 Go)

Ce Xiaomi sera votre fidèle compagnon

Son écran sera un bon endroit pour profiter de votre contenu multimédia préféré. Il dispose d’une diagonale de 6,58 pouces, de la technologie IPS, d’une résolution Full HD+ et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cette dernière caractéristique se traduit par une fluidité et une douceur, chaque contact sur ce panneau est très agréable.

MediaTek Helio G99

4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne

Écran IPS de 6,58 pouces, résolution Full HD+ et 90 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh

Prise jack 3,5 mm, radio FM et NFC

N’oublions pas son processeur, le Helio G99 de MediaTek. Il fera fonctionner facilement les applications auxquelles vous êtes accro, ainsi que les jeux. Avec le POCO M5, vous n’aurez aucun problème pour effectuer vos tâches quotidiennes avec vitesse et fluidité.

Dans le module accrocheur de son dos se trouvent 3 bonnes caméras. Je l’ai dit à plusieurs reprises, Xiaomi a grandement amélioré la partie photographique de ses appareils, même dans les gammes les plus économiques. Nous trouvons un capteur principal de 50 mégapixels, une caméra de 2 mégapixels pour le mode portrait et un capteur macro.

POCO M5 (128 Go)

Il n’y a pas beaucoup de smartphones capables de se vanter d’une fiche technique comme celle-ci pour moins de 150 euros, gardez cela à l’esprit. Si vous recherchez quelque chose de simple mais fiable et que vous ne voulez pas dépenser une grosse somme, ce POCO M5 est un achat sur lequel vous ne vous tromperez pas. C’est la vérité, tout le monde n’a pas besoin d’un téléphone à 500 euros pour fonctionner parfaitement.

