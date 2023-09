Le Samsung Galaxy S23 FE se montre dans des vidéos réelles et confirme les pires soupçons : il sera un aimant à empreintes

Le Samsung Galaxy S23 FE a été dévoilé dans deux vidéos qui montrent en détail son design, indiquant la finition avec laquelle ce dispositif arrivera.

La finition du Samsung Galaxy S23 FE a été dévoilée et confirme une situation qui ne plaira pas aux utilisateurs: ce sera un aimant à empreintes

Le nouveau Samsung Galaxy S23 FE a été dévoilé en détail dans de vraies vidéos montrant son design. Cela ne poserait aucun problème si ce n’était pas parce que Samsung a décidé d’utiliser du verre brillant à l’arrière de l’appareil, ce qui fera de ce nouveau dispositif un aimant à empreintes.

La finition brillante sur les appareils mobiles est toujours à la mode. Samsung continue d’utiliser cette finition sur une grande partie de ses appareils, bien que dans sa gamme haut de gamme composée du Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra, ils aient opté pour une finition polie qui empêche les empreintes de se marquer sur l’appareil. Ce ne sera pas le cas du Samsung Galaxy S23 FE qui a été dévoilé grâce à un utilisateur de YouTube qui a publié deux courtes vidéos montrant son design.

Samsung Galaxy S23 FE : un aimant à empreintes

Les deux courtes vidéos publiées sur YouTube montrent entièrement le design de l’appareil. En réalité, la qualité des deux vidéos permet de voir en détail tout sur quoi Samsung a travaillé tout au long de cette année. La face avant aura des bordures réduites sur presque tous ses côtés, sauf la partie inférieure qui sera légèrement plus épaisse en comparaison avec les côtés.

La caméra frontale se trouvera dans la partie supérieure centrale. Samsung maintient cette décision esthétique prise il y a plusieurs générations et, honnêtement, cela va très bien à cet appareil. Les côtés sont en métal et on s’attend à ce qu’il s’agisse d’aluminium poli, la texture qu’ils offrent semble correspondre à la finition prévue, et cela nous amène à l’arrière qui est l’élément de discorde.

Le modèle de la vidéo est de couleur noire, bien qu’il soit assez clair et puisse être considéré comme un gris foncé. Les caméras arrière du nouveau Samsung Galaxy S23 FE se trouveront sur le côté gauche et seront composées de trois capteurs. Elles ne seront pas intégrées dans un module général, en réalité, chaque objectif sera libre comme c’est le cas avec les Samsung Galaxy S23.

Les couleurs prévues pour ce nouveau dispositif sont multiples, bien que nous devions encore connaître la date de présentation de cet appareil. Samsung ne l’a pas encore annoncée, bien que compte tenu de cette fuite, il est plus que clair que ce sera très bientôt. Nous devrons être attentifs pour découvrir tout ce que la société sud-coréenne a préparé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :