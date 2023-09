Des milliards d’adresses email et de mots de passe ont été divulgués sur Internet : découvrez si vous êtes concerné

Une fuite massive a exposé les données de connexion de millions de personnes dans le monde entier.

Vos mots de passe pourraient être en danger en raison d’une fuite.

Une fuite massive d’adresses e-mail et de mots de passe comprenant plus de 3,8 milliards d’enregistrements a été révélée par les experts en cybersécurité de SecurityDiscovery. Il s’agit de l’une des plus grandes fuites de ce type à être survenues au cours des dernières années, et elle a exposé les données de millions de personnes dans le monde entier.

Les chercheurs ont découvert que la source des données est une interface non protégée appartenant à l’entreprise DarkBeam, spécialisée dans la fourniture de services de protection contre les risques numériques aux entreprises, et ils pensent que la cause pourrait être une erreur humaine.

Plus de 3,8 milliards de combinaisons d’adresses e-mail et de mots de passe ont été divulguées

C’est le 18 septembre que Bob Diachenko, PDG de la société SecurityDiscovery, a identifié la fuite et a informé la société propriétaire de l’interface non protégée. Peu de temps après, DarkBeam a procédé à la fermeture pour éviter que la situation ne s’aggrave davantage.

Mais il était déjà trop tard. Les chercheurs expliquent que parmi les données divulguées, il y avait 16 collections différentes contenant des adresses e-mail et des mots de passe, totalisant près de 240 millions d’enregistrements. En raison de la manière dont les informations sont organisées dans la base de données, les attaquants potentiels auraient très facilement pu mener des attaques de phishing ou de vol d’identité, entre autres.

Les experts estiment que parmi les données divulguées figurent des combinaisons d’adresses e-mail et de mots de passe de personnes du monde entier, et il est probable que l’incident n’affecte pas seulement les utilisateurs DarkBeam. Pour l’instant, il n’est pas clair si un attaquant a pu accéder aux informations de la base de données avant que DarkBeam ne prenne les mesures de protection.

La plupart des données divulguées proviennent de sources déjà connues, mais la vaste collection organisée de ces données représente une menace significative pour les personnes dont les identifiants ont été révélés.

Voici comment vérifier si vos données ont été divulguées

Malheureusement, ce type de fuites massives de données est de plus en plus fréquent. Tout au long de 2022, les données de plus de 500 millions de personnes ont été exposées sur Internet, et récemment, nous avons dû signaler la fuite de 38 To de données en raison d’une erreur de Microsoft. C’est pourquoi des outils permettant de vérifier si certaines de nos données sont exposées sur Internet ont été développés.

C’est le cas de l’outil de CyberNews. Il est possible d’entrer une adresse e-mail ou un numéro de téléphone pour vérifier si les données associées ont été exposées lors d’une telle fuite, et le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires et renforcer la sécurité pour éviter toute aggravation de la situation.

