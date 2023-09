À part Wear OS, le meilleur de la Xiaomi Watch 2 Pro est un capteur qui révolutionne la façon de mesurer votre état physique.

Xiaomi a lancé il y a 48 heures sa nouvelle montre intelligente haut de gamme. Une Xiaomi Watch 2 Pro qui se bat contre sa concurrence non seulement en se remplissant de fonctions et en s’habillant de gala, mais en offrant également un prix vraiment agressif qui fera réfléchir beaucoup de gens à leurs prochains achats. Xiaomi sait jouer à la perfection dans ce domaine, et la nouvelle Xiaomi Watch le démontre.

Logiquement, l’arrivée de Wear OS dans l’écosystème de Xiaomi a été une surprise et une énorme nouvelle. La présence du système d’exploitation pour les appareils portables de Google ouvre la porte à de nombreuses possibilités par rapport à l’ancien système d’exploitation plus fermé. Mais il est possible que le meilleur de cette Watch 2 Pro ne soit pas son système d’exploitation mais un capteur que nous connaissions déjà et qui révolutionne la mesure physique. Nous parlons du capteur d’impédance.

Le capteur d’impédance de la nouvelle Xiaomi Watch







Source : Un tutoriel sur les capteurs d’impédance bioélectrique – Imperial College London

On ne peut pas dire que nous parlions d’un capteur novateur, encore moins dans l’écosystème des montres Xiaomi. La Xiaomi Watch S2, par exemple, le portait déjà lors de sa présentation il y a quelques mois, étant la première de sa famille à l’équiper. Mais il est important de rappeler que ce capteur est essentiel pour fixer à notre poignet un puissant système de mesure corporelle important pour de nombreuses choses, mais surtout pour ceux qui veulent évaluer précisément leur état physique.

‘Capteur d’impédance’ est une façon un peu abrégée de désigner ce qui est techniquement un capteur d’impédance bioélectrique. Ce nom est généralement supprimé pour raccourcir la façon de nous y référer, mais il explique en réalité comment fonctionne le capteur. Cela est dû au fait que la mission du capteur est d’émettre et de recevoir des courants électriques. Ils sont émis, traversent notre corps, sont reçus et mesurés. Nos partenaires de Vitónica, par exemple, ont déjà expliqué le fonctionnement en parlant des balances avancées.

Grâce à cette technique de lecture non invasive, la Xiaomi Watch 2 est capable de connaître avec une grande précision la composition de notre corps. Nous ne parlons plus ici de mesure des pulsations, de contrôle du sommeil, de mesure des calories, du stress… non. Nous parlons d’une mesure beaucoup plus avancée qui est capable de calculer même notre métabolisme de base. La consommation calorique de notre vie quotidienne sans exercice. La liste des mesures est la suivante :

Indice de masse corporelle

Pourcentage de graisse corporelle

Pourcentage de masse musculaire

Pourcentage d’humidité corporelle

Quantité de sel dans le corps

Métabolisme de base

Tous ces facteurs sont mesurables grâce à un capteur d’impédance bioélectrique, ou bioimpédance, qui est maintenant présent dans les deux montres intelligentes haut de gamme de Xiaomi, à la fois la Xiaomi Watch S2 et la Xiaomi Watch 2 Pro, dont l’une est déjà en vente dans notre pays. C’est pourquoi nous disions que l’inclusion de ce capteur est presque aussi importante, voire plus, que la présence de Wear OS. Même si la combinaison des deux permettra l’accès à de nombreuses applications spécialisées dans la mesure corporelle pour contrôler notre état physique. Et en dernier ressort, notre santé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :