Xiaomi Smart Band 8 Active : voici le nouveau bracelet intelligent pas cher de la marque chinoise

Le Xiaomi Smart Band dispose d’un écran LCD de 1,47 pouces, avec surveillance de la fréquence cardiaque et du niveau d’oxygène dans le sang et avec une autonomie allant jusqu’à 14 jours.

Le nouveau Xiaomi Smart Band 8 Active sera disponible en deux couleurs de bracelet : noir et rose

Il y a quelques jours, Xiaomi a organisé un événement mondial où, en plus de présenter ses nouveaux smartphones abordables, les Xiaomi 13T et 13T Pro et sa première montre connectée avec Wear OS, la Xiaomi Watch 2 Pro, il a également annoncé l’arrivée en France de son bracelet intelligent le plus récent, le Xiaomi Smart Band 8.

Eh bien, hier même, le géant chinois nous a surpris en lançant le Xiaomi Smart Band 8 Active, un nouveau bracelet sport pas cher qui peut déjà être à vous pour moins de 25 euros.

Xiaomi Smart Band 8 Active, toutes les informations

Le Xiaomi Smart Band 8 Active mise sur un design plus rectangulaire, qui nous rappelle celui des derniers modèles de Huawei Band, avec un boîtier très stylisé grâce à une épaisseur de seulement 9,99 millimètres et avec un écran qui est 10,5% plus grand que celui du Xiaomi Smart Band 8.

Ainsi, ce nouveau bracelet sportif de Xiaomi est équipé d’ un écran tactile LCD de 1,47 pouces qui peut être personnalisé avec plus de 100 cadrans différents et d’une batterie à charge magnétique qui promet jusqu’à 14 jours d’autonomie avec une utilisation normale.

De plus, en tant que bon bracelet sportif, le Xiaomi Smart Band 8 Active vous permet de surveiller la fréquence cardiaque, le niveau d’oxygène dans le sang et les cycles de sommeil, et dispose de plus de 50 modes sportifs différents pour que vous puissiez contrôler votre état de santé et enregistrer votre activité physique quotidienne sans problème.

À cet égard, nous devons souligner que, comme son grand frère, le Xiaomi Smart Band 8 Active est résistant à l’eau jusqu’à 5 ATM de profondeur, ce qui vous permettra de l’utiliser tranquillement dans la piscine pour compter vos longueurs.

Xiaomi Smart Band 8 Active : disponibilité et prix

La version mondiale du Xiaomi Smart Band 8 Active est déjà disponible à l’achat sur AliExpress au prix de 31,70 euros, mais si vous utilisez le code « ACTIVE05 », vous pouvez l’avoir pour seulement 24,89 euros.

Xiaomi Smart Band 8 Active

