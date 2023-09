Meta vient de payer 181 millions de dollars pour résilier le contrat de location d’un bureau qu’il n’a jamais utilisé

Meta vient de résilier un contrat de leasing d’une valeur de 181 millions de dollars pour des bureaux à Londres où aucun employé de l’entreprise n’est jamais entré.

Et même si la pandémie est considérée comme terminée et que certains travailleurs commencent lentement à retourner à leurs bureaux, la plupart des cas optent pour des modèles de travail hybrides. Cela consiste à combiner le travail à distance depuis le domicile des employés avec des jours de présence au bureau.

Meta, victime des nouveaux modèles de travail

Ces nouveaux modèles ont un effet secondaire important : certains espaces de grandes entreprises se retrouvent pratiquement vides ou inutilisés pendant longtemps. Selon des informations publiées sur TechSpot, Meta a payé la somme considérable de 181 millions de dollars pour mettre fin à la location d’un bâtiment à Londres où ils ne se sont jamais installés.

C’est une somme d’argent exorbitante. L’analyste économique Matthew Saperia, qui travaille actuellement pour Peel Hunt, affirme que « en 20 ans de carrière, je ne peux pas penser à un locataire qui paie autant pour rendre un espace qu’il n’occupe pas ».

Meta a loué en leasing un bâtiment de 8 étages en 2021 après une importante rénovation, mais ils ne l’ont jamais occupé. Le géant technologique a déclaré en décembre dernier qu’il préférait le rendre plutôt que de l’occuper.

Meta est l’une des entreprises technologiques ayant licencié le plus de travailleurs ces dernières années. Récemment, ils ont opté pour le modèle de travail hybride, bien qu’ils obligent les travailleurs à partager des bureaux dans leurs locaux (similaire à ce qui se passe chez Google).

Tout cela fait partie d’une stratégie de restructuration qui a déjà coûté à l’entreprise 3,350 milliards de dollars en termes d’espaces de travail. Le coût total à ce jour s’élève à 5,410 milliards de dollars, et il semble que cela va continuer d’augmenter.

