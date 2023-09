Même la PDG de X n’est pas sûre si le réseau social deviendra payant pour tout le monde

La PDG actuelle de X est apparue lors d’une interview sans connaître les plans qu’Elon Musk a pour le réseau social et la surprise qu’elle a eue donne une mauvaise image de l’entreprise.

Elon Musk prévoit de faire payer tous les utilisateurs de X et la PDG du réseau social n’a pas été informée de cela, ce qui a été révélé lors d’une interview.

X est en train de vivre une série de changements qui déconcertent même la PDG de l’entreprise. L’acquisition de Twitter par Elon Musk a été accompagnée d’une série de polémiques qui n’ont fait qu’augmenter avec le temps. Le magnat sud-africain a nommé Linda Yaccarino PDG de la société, bien qu’il continue à être à la tête de l’entreprise. L’actuelle PDG a été interviewée pour connaître tout ce qui se passe sur le réseau social et une question lui a été posée à laquelle elle n’a pas su répondre.

Les plans d’Elon Musk pour X sont au-dessus de l’information de sa PDG. L’interview publiée par The Verge montre Linda Yaccarino réagissant en temps réel à la dernière décision annoncée par Elon Musk concernant X, anciennement Twitter, et qui affectera tous les utilisateurs. Cette situation est un exemple clair d’un manque de communication au sein de l’entreprise et, par ailleurs, d’un grave problème de prise de décision qui est la façon de procéder au sein de X.

Elon Musk annonce que X sera payant et la PDG du réseau social l’apprend lors d’une interview

Le propriétaire de X veut que le réseau social devienne entièrement payant. Ce que Elon Musk a annoncé dans une publication sur X a pris la PDG actuelle par surprise. En réalité, elle a demandé à ce qu’on lui répète la question posée lors de l’interview. La raison en est claire, depuis l’arrivée d’Elon Musk à X, les décisions ont été prises de manière unilatérale et maintenant, qu’il a une autre personne occupant un poste important au sein de l’entreprise, les décisions doivent être prises en accord.

X sera payant et le problème auquel le réseau social sera confronté est la fuite d’utilisateurs. Linda Yaccarino n’a toujours pas d’informations à ce sujet, bien que compte tenu du fait qu’Elon Musk annonce ces changements de manière aussi libre sur son profil X, il est probable que cela ne devienne pas une réalité après une future considération. Il n’y a pas beaucoup plus d’informations pour le moment, bien que ce que la PDG de X a vécu soit gênant et donne une mauvaise image du réseau social aux futurs investisseurs.

Payer pour utiliser X ne semble pas être la stratégie la plus appropriée. Il serait étrange que les utilisateurs adhèrent à cette nouvelle modalité d’utilisation du réseau social. Jusqu’à présent, seul un petit groupe d’utilisateurs paie pour utiliser ce réseau social et ce, uniquement pour pouvoir monétiser ce qu’ils publient grâce aux interactions des utilisateurs. Il est très probable que tout le monde ne soit pas disposé à payer un abonnement supplémentaire qui s’ajouterait à tous les abonnements de services actuels.

