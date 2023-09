Ces écouteurs sans fil Soundcore sont dotés d’une annulation active du bruit et d’une bonne offre sur Amazon.

En particulier, nous parlons des écouteurs Soundcore de Anker Liberty 3 Pro, qui sont maintenant en promotion sur Amazon et qui bénéficient également d’un coupon de réduction de 20%.

Chaque fois que nous recherchons les meilleures offres sur Amazon, nous trouvons généralement plusieurs écouteurs sans fil de grande qualité à des prix plus avantageux que d’habitude. Dans ce cas, nous avons des écouteurs qui sont très confortables et légers, et qui bénéficient maintenant d’une réduction assez attrayante dans ledit store, bien que leur prix soit encore plus bas lorsqu’un coupon limité d’Amazon est appliqué. Pour être plus précis, nous avons entre nos mains les écouteurs Soundcore de Anker Liberty 3 Pro.

Ces écouteurs Soundcore de Anker Liberty 3 Pro sont des écouteurs sans fil avec annulation active du bruit que l’on trouve habituellement sur Amazon au prix de 159,99 euros, bien que ce prix soit maintenant nettement inférieur, ce qui en réalité un excellent choix si vous recherchez de nouveaux écouteurs. La réduction que ces écouteurs offrent est de 13%, ce qui fait que leur prix est le même que celui que l’on peut trouver sur leur site officiel, mais supérieur au prix obtenu sur Amazon si l’on applique un coupon de réduction supplémentaire de 20%.

Si l’on applique une réduction de 13% au prix de 159,99 euros, puis une autre réduction de 20%, on obtient une réduction d’environ 48 euros sur leur prix, bien que leur réduction sans le coupon de réduction limité serait d’environ 20 euros. Par conséquent, en tenant compte de cela, ces écouteurs Soundcore de Anker Liberty 3 Pro coûtent 112 euros sur Amazon grâce à l’offre et au coupon, mais si vous ne pouvez pas bénéficier de la réduction supplémentaire mentionnée, ils vous reviendront à 139,99 euros. De plus, n’oubliez pas que ces écouteurs sans fil, qui ont une évaluation de 4,3 étoiles, peuvent être livrés gratuitement et rapidement, à condition que vous soyez client Amazon Prime, bien sûr.

Ces écouteurs Soundcore de Anker Liberty 3 Pro sont des écouteurs Bluetooth de la marque Anker et disposent de deux haut-parleurs coaxiaux qui offrent un son à haute et basse fréquence sans interférences, ainsi qu’un champ sonore plus large. Il convient de mentionner qu’ils ont un design ergonomique à triple point, ce qui soulagera la pression sur notre oreille. De plus, l’un de leurs points forts est leur annulation active du bruit, qui intègre HearID et 6 microphones. Ainsi, ces écouteurs peuvent analyser le niveau de pression dans l’oreille pour créer un profil personnalisé qui optimise la réduction du bruit.

En ce qui concerne leur autonomie, il convient de mentionner qu’ils peuvent nous offrir jusqu’à 8 heures de plaisir ou 32 heures avec l’étui de charge, qui peut recharger leur batterie via USB-C ou sans fil. Cela étant dit, rappelez-vous que vous pouvez maintenant obtenir ces écouteurs Soundcore de Anker Liberty 3 Pro au prix de 112 euros sur Amazon.

