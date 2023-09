L’UE l’a clairement dit : X est la pire plateforme de désinformation qui existe actuellement

Selon l’Union européenne, il est beaucoup plus facile de se heurter à la désinformation sur X que sur les autres réseaux sociaux.

Le réseau social d’Elon Musk est le pire en termes de désinformation, selon l’UE

Pour l’Union européenne, X est le réseau social avec le plus de désinformation. Les rumeurs et la propagande circulent librement sur la plateforme d’Elon Musk, qui n’a pas pris suffisamment de mesures pour lutter contre celles-ci, selon l’UE. La désinformation aide la Russie dans l’invasion de l’Ukraine, en utilisant la propagande pour nettoyer son image, selon la vice-présidente de la Commission européenne des valeurs et de la transparence, Vera Jourovà.

La femme politique tchèque a prononcé un discours le 26 septembre dernier dans lequel elle pointait du doigt le réseau social anciennement connu sous le nom de Twitter pour ne pas avoir pris de mesures contre la désinformation. Le discours a eu lieu lors de l’évaluation des performances en 2022 du Code de bonne conduite de l’UE contre la désinformation, au cours de laquelle X a été vivement critiqué.

Selon la transcription du discours, la nouvelle méthodologie développée pour trouver des informations a été testée sur X. L’objectif était de découvrir à quel point il était facile de trouver du contenu désinformatif et d’examiner son impact sur différents réseaux sociaux. Le résultat a été négatif, concluant que le réseau social d’Elon Musk est celui qui contient le plus de désinformation. De plus, les rapports de l’Union européenne indiquent que les utilisateurs qui publient de la désinformation bénéficient d’une plus grande pertinence que ceux qui ne le font pas, ce qui aggrave la situation.

X ne se limite plus au code volontaire régissant la désinformation comme le font d’autres plates-formes, dont Facebook, Google, LinkedIn, et même TikTok, interdit aux employés de l’UE. Auparavant, X était intégrée à ce code, mais Musk l’en a retirée en mai de cette année, juste pendant l’invasion russe de l’Ukraine.

Pour l’Union européenne, la désinformation joue un rôle vital dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. « L’État russe s’est lancé dans une guerre des idées pour polluer notre espace d’information avec des demi-vérités et des mensonges afin de créer l’image fausse que la démocratie n’est pas meilleure que l’autocratie », a déclaré Jourovà. « Le Kremlin se bat avec des bombes en Ukraine, mais avec des mots partout, y compris dans l’UE », a-t-elle ajouté.

