Le Samsung Galaxy A53 5G se met à jour vers Android 14 avec la version bêta de One UI 6

Samsung a commencé à déployer la première version bêta de One UI 6.0 sur le Samsung Galaxy A53 5G. Pour le moment, seulement en Inde.

Le Samsung Galaxy A53 5G dans deux de ses couleurs disponibles : bleu et orange / Image : AndroAall

Samsung a promis de déployer la bêta de One UI 6 basée sur Android 14 sur ses meilleurs terminaux, aussi bien les haut de gamme que les moyens de gamme, dès que possible, et une bonne preuve en est que ces dernières semaines, cette mise à jour est arrivée sur les séries Galaxy S21 et Galaxy S22 ainsi que sur les Galaxy A34 5G et Galaxy A54 5G.

Le géant coréen continue de mettre à jour plus de terminaux de la famille Galaxy A avec la dernière version d’Android, car, comme nous le confirme SamMobile, il a commencé à déployer la bêta de One UI 6 avec Android 14 sur le flagship killer de milieu de gamme de 2022, le Samsung Galaxy A53 5G.

Android 14 arrive sur le Samsung Galaxy A53 5G sous forme de bêta

C’est la propre société coréenne qui a annoncé le lancement de la bêta de One UI 6 avec Android 14 sur les Samsung Galaxy A53 5G via le forum officiel de sa communauté au Panama.

Dans cette publication, Samsung confirme qu’il a commencé à déployer la première bêta de One UI 6.0 basée sur Android 14 sur les Galaxy A53 5G d’Inde et que cette mise à jour sera disponible dans d’autres pays tels que la Chine, l’Allemagne, la Pologne, le Royaume-Unis et les États-Unis dans les prochains jours.

La nouvelle version d’Android arrive sur les Samsung Galaxy A53 5G d’Inde avec la version du firmware A536EXXU7ZWIA et le forum mentionné avertit qu’il s’agit d’une mise à jour importante, il est donc recommandé d’utiliser une connexion Wi-Fi pour la télécharger.

Pour accéder à cette mise à jour, vous devez être inscrit au programme bêta et pour vous y inscrire, il vous suffit de vous rendre dans l’application Samsung Members et de vous inscrire à ce programme.

Une fois que vous êtes inscrit à ce programme, vous recevrez sur votre Galaxy A53 5G une mise à jour OTA avec la première bêta de One UI 6 basée sur Android 14.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :