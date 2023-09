Ce Mac mini avec puce M2 vient de baisser de 80 euros, et c’est l’ordinateur dont tu as besoin.

C’est l’un des meilleurs ordinateurs de bureau du moment pour presque toutes les tâches que vous souhaitez.

À ce prix, vous obtenez un ordinateur qui peut facilement vous durer plus d’une décennie sans aucun problème.

Avez-vous besoin d’un nouvel ordinateur de bureau ? Parmi les meilleurs mini PC du moment, nous avons tendance à inclure principalement des ordinateurs avec des systèmes Windows car ils sont plus faciles à utiliser et plus répandus parmi la population. Cependant, en tant qu’utilisateur Windows depuis toujours, je dois dire que pour le travail, un Mac est quelque chose de supérieur.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir le nouveau Mac mini avec la puce M2 pour seulement 639,99 euros sur Amazon, ce qui représente une économie de 80 euros par rapport au prix fixé par Apple dans son store officiel. Le même modèle coûte 649 euros chez MediaMarkt et 659 euros chez PcComponentes. Si vous avez besoin d’un ordinateur pour de nombreuses années, je vous recommande vivement ce Mac mini lancé en 2023, vous aurez un ordinateur pour au moins une décennie.

Mac mini M2 (2023)

Achetez le meilleur mini PC du moment avec une réduction de 80 euros

Que vous travailliez à domicile ou que vous emportiez du travail à la maison depuis le bureau, ou que vous soyez un étudiant qui a besoin de puissance et de capacité pour créer des travaux, des feuilles de calcul volumineuses et des présentations qui stupéfieront vos professeurs, ce Mac mini est ce que vous recherchez.

Grâce à la puce M2 d’Apple avec 8 cœurs et une GPU de 10 cœurs, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pourrez actuellement mettre à jour votre nouveau Mac mini vers la version macOS 14.0 Sonoma avec toutes les nouveautés que Apple a introduites dans son système.

Avec ce mini PC, vous pourrez effectuer toutes sortes de tâches, depuis la navigation et l’utilisation des applications de bureautique disponibles ou celles que vous souhaitez avec fluidité. Modifier des images, des vidéos en 4K, créer des figures en 3D, des plans et une multitude de possibilités offertes par le matériel de ce dernier Mac mini d’Apple.

Ce modèle est de base, mais il est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. En termes de ports physiques, il dispose d’un HDMI, de 2 USB-A, d’une prise casque, d’une prise RJ45 (jusqu’à 10 Gbit/s) et de 2 USB-C Thunderbolt 4. Vous pourrez donc connecter jusqu’à 3 écrans avec une résolution 4K à 60 Hz (6K à 60 Hz via USB-C) à cette petite machine.

Le Mac mini avec la puce M2 est une bête enfermée dans une machine de petite taille qui ne prendra pas de place. Il a été conçu pour dissiper la chaleur que génèrent ces composants de la manière la plus efficace possible avec une ouverture en forme de cercle sur le dessous.

Et en termes de connectivité sans fil, vous pourrez connecter toutes sortes de périphériques à votre Mac mini grâce au Bluetooth 5.3 intégré. Il dispose également d’une carte WiFi 6E pour être à la pointe des réseaux domestiques.

Mac mini M2 (2023)

Enfin, sachez que ce Mac mini avec puce M2 possède des versions supérieures avec une mémoire RAM et un stockage plus importants, mais cette version « de base » sera largement suffisante pour le télétravail et les études. Et le meilleur, c’est qu’il durera de nombreuses années.

