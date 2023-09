Meta lance son alternative à ChatGPT : elle sera intégrée dans WhatsApp, Instagram et plus.

Meta AI pourra remplir différentes fonctions et s’intégrera dans certaines de nos applications les plus utilisées.

L’Intelligence Artificielle arrivera sur WhatsApp, Instagram ou Facebook

Récemment, Meta a annoncé le lancement de sa propre IA qui s’intégrera à la fois dans Facebook, WhatsApp et Instagram. Meta AI est un chatbot à la manière de ChatGPT, mais qui pourra également créer des images. De plus, il vous permettra de choisir parmi différentes personnalités, qui seront basées sur des célébrités telles que Snop Dogg, The Rock ou Charli D’Amelio.

Capacités, prix et date de lancement de Meta AI

Cet assistant virtuel sera capable d’accomplir différentes tâches. Sur le plan écrit, il est polyvalent, il peut planifier des voyages — certainement mieux que l’IA de Microsoft —, nous donner des idées de dîners sains ou répondre à des questions, qu’il s’agisse d’histoire, de géographie ou de tout autre domaine. En plus de tout cela, il sera capable de créer des images haute résolution, si vous lui donnez une description avec le prompt /imagine, comme DALL-E.

Elle sera gratuite, comme toutes les nouveautés récentes en matière d’Intelligence Artificielle. Cependant, il n’a pas été révélé si elle proposera à l’avenir différents plans ou abonnements, tout comme ChatGPT-4, pour utiliser différentes fonctions exclusives.

D’autre part, elle pourra répondre avec différentes personnalités, basées sur des célébrités. Nous avons déjà mentionné que Snop Dogg, The Rock ou Charli D’Amelio en inspirent certaines, mais il y a aussi Tom Brady, Chris Paul ou Kendall Jenner. Il ne s’agit pas d’eux-mêmes, mais leurs personnages seront basés sur eux. Par exemple, l’ancien joueur de basket-ball Chris Paul inspire Perry, un golfeur professionnel. Chacun aura sa propre personnalité et réagira de manière différente.

Facebook indique dans son newsroom qu’elle s’intégrera à WhatsApp, Facebook Messenger et Instagram, ainsi qu’à d’autres plateformes. Son intégration commencera dans les semaines à venir, auxquelles s’ajouteront différents types d’IA. Il s’agit de la réponse de l’entreprise de Mark Zuckerberg aux innovations de Google, ChatGPT ou Microsoft dans ce domaine, avec lesquels Meta s’est associé pour renforcer cette Intelligence Artificielle.

Une des fonctionnalités de Meta AI qui lui permettront de concurrencer ces concurrents est de pouvoir fournir des informations en temps réel, grâce à son partenariat avec Microsoft Bing. C’est quelque chose que les autres IA ne peuvent pas faire, incapables de se référer à des événements récents, car leurs données ne couvrent que jusqu’à une certaine date passée.

