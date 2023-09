Voici les jeux qui arrivent sur PlayStation Plus Essential au mois d’octobre 2023.

En octubre, 3 nouveaux jeux arrivent sur le service Sony et celui qui se démarque le plus est The Callisto Protocol. Ils seront tous disponibles le 3 octobre.

Voici les 3 jeux qui arrivent sur PS Plus Essential en octobre 2023

Un nouveau mois touche à sa fin et il est temps de connaître les nouveaux jeux qui arriveront le mois prochain sur les services d’abonnement les plus populaires de l’industrie. Parmi eux, nous trouvons Xbox Game Pass, qui n’a pas encore annoncé ses nouveautés pour octobre, et PS Plus, le service dont nous parlerons dans ce post, car hier après-midi, il a confirmé ses nouvelles additions pour le dixième mois de l’année. Pour être plus précis, nous devons parler des titres qui arrivent en octobre sur PlayStation Plus Essential.

Comme d’habitude, 3 jeux arrivent en octobre au niveau de base du service d’abonnement de Sony et, en réalité, 2 de ces propositions avaient déjà été divulguées quelques heures auparavant. Maintenant, il reste à connaître les jeux vidéo qui seront ajoutés aux niveaux Extra et Premium de PS Plus pour le mois mentionné, mais il faudra attendre quelques jours de plus, car ils ont l’habitude de les annoncer vers le milieu du mois, environ. Cela étant dit, nous pouvons maintenant révéler l’identité des 3 titres qui arrivent sur PS Plus Essential.

Sony annonce les 3 nouveaux jeux qui arrivent sur PS Plus Essential en octobre 2023

The PlayStation Plus Monthly Games for Octobre are: ???? The Callisto Protocol

???? Farming Simulator 22

???? Weird West Full details: https://t.co/xhwAVo75t4 pic.twitter.com/ML7P8BJgtG — PlayStation (@PlayStation) 27 septembre 2023

Les nouvelles additions de PS Plus Essential arriveront le 3 octobre prochain, remplaçant ainsi les titres qui sont arrivés sur le service en septembre, et pourront être ajoutées à notre bibliothèque de jeux jusqu’au 6 novembre. Rappelez-vous que si vous avez réclamé les jeux de ce mois-ci, ils seront à vous pour toujours, du moins tant que vous avez un abonnement actif à l’un des niveaux de PS Plus. Cela étant dit, nous pouvons maintenant révéler l’identité des propositions PS5 et PS4 qui arrivent sur PS Plus Essential au mois d’octobre:

The Callisto Protocol (PS5, PS4)

Farming Simulator 22 (PS5, PS4)

Weird West (PS5, PS4)

Sans aucun doute, le jeu qui se démarque le plus de cette courte liste est The Callisto Protocol, un titre sorti en décembre 2022 sur consoles et PC, et qui peut maintenant être réclamé depuis le service populaire de PlayStation. Ce titre est né en tant que successeur spirituel de Dead Space, bien que le résultat final, malgré avoir beaucoup plu à plusieurs joueurs et à certains médias, ait été quelque peu décevant, surtout en ce qui concerne les ventes. Quoi qu’il en soit, PS Plus reçoit de nouveaux titres pour lancer sa récente augmentation de prix dans son abonnement annuel.

Pour finir, rappelez-vous que Sony a déjà révélé il y a quelques jours l’identité des jeux qui quitteront PS Plus Extra et Premium au cours du mois d’octobre 2023, et nous connaîtrons bientôt leurs remplaçants.



