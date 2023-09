iOS 17.1 Beta 1 maintenant disponible : découvrez toutes ses nouveautés

iOS 17.1 bêta 1 déjà disponible avec des nouveautés dans Apple Music, AirDrop et plus encore.

Découvrez les nouveautés de la première bêta d’iOS 17.1

iOS 17 a été lancé la semaine dernière avec des nouveautés telles que les cartes de contact, NameDrop, des améliorations de l’autocorrecteur, et plus encore. Cependant, certaines des nouveautés attendues pour cette version n’étaient pas présentes, et c’est là que la première bêta d’iOS 17.1 pour les développeurs intervient, car elle inclut certaines de ces nouveautés.

Toutes les nouveautés de la première bêta d’iOS 17.1

Bien que l’une des nouveautés retardées les plus importantes (l’application Journal) d’iOS 17 ne se trouve pas dans la première bêta d’iOS 17.1, il est vrai que d’autres nouveautés retardées y sont également présentes. Nous vous présentons ci-dessous toutes les nouveautés trouvées :

Nouveautés dans Apple Music : dans le service de streaming musical d’Apple, il y a beaucoup à explorer. D’une part, il est maintenant possible de marquer des chansons comme favorites, ce qui créera automatiquement une liste les regroupant toutes, et en les enregistrant dans votre bibliothèque, les recommandations seront également améliorées. D’autre part, nous pouvons désormais modifier les pochettes des listes avec les suggestions de l’application elle-même.

: dans le service de streaming musical d’Apple, il y a beaucoup à explorer. D’une part, il est maintenant possible de marquer des chansons comme favorites, ce qui créera automatiquement une liste les regroupant toutes, et en les enregistrant dans votre bibliothèque, les recommandations seront également améliorées. D’autre part, nous pouvons désormais modifier les pochettes des listes avec les suggestions de l’application elle-même. Transferts AirDrop via Internet : lorsqu’un transfert AirDrop est initié, il sera possible de le terminer via internet si les deux appareils s’éloignent l’un de l’autre.

: lorsqu’un transfert AirDrop est initié, il sera possible de le terminer via internet si les deux appareils s’éloignent l’un de l’autre. NameDrop sur l’Apple Watch : le système de transfert de cartes de contact est désormais également disponible sur l’Apple Watch.

: le système de transfert de cartes de contact est désormais également disponible sur l’Apple Watch. Suppression des sonneries aperçues dans iOS 17 : cela est dû au fait que cette version bêta a été compilée avant que la version incluant les sonneries ne soit lancée.

des sonneries aperçues dans iOS 17 : cela est dû au fait que cette version bêta a été compilée avant que la version incluant les sonneries ne soit lancée. Nouvelle activité en direct pour la lampe de poche : aussi bien sur les iPhone 14 que sur les iPhone 15, lorsque la lampe de poche de l’iPhone est allumée, elle apparaît maintenant dans l’îlot Dynamique.

: aussi bien sur les iPhone 14 que sur les iPhone 15, lorsque la lampe de poche de l’iPhone est allumée, elle apparaît maintenant dans l’îlot Dynamique. Option pour étendre les fonds d’écran : lors de la configuration d’un nouveau fond d’écran, Apple a ajouté une option « Étendre » qui peut être utilisée si l’image ne s’adapte pas à l’écran.

Une première bêta qui apporte des nouveautés intéressantes qui ont été retardées, telles que les nouvelles listes de favoris d’Apple Music ou les transferts AirDrop via internet. Il en reste beaucoup d’autres, comme l’application Journal ou les réactions avec des emojis aux messages iMessage, nous verrons si elles arrivent dans les prochaines versions.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :