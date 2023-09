Soyez encore plus créatif avec le scanner 3D CR-Scan Ferret Pro en promotion.

La technologie d’impression 3D est aujourd’hui l’un des passe-temps créatifs les plus populaires, offrant d’innombrables options et opportunités. La qualité et l’accessibilité des imprimantes 3D ne cessent de s’améliorer, ce qui facilite grandement la possibilité d’avoir une imprimante presque de qualité industrielle à domicile. Cependant, trouver la matière première adéquate est une tout autre histoire. Bien sûr, vous pouvez télécharger des fichiers d’objets sur internet, mais cela n’est pas toujours une option lorsque vous avez besoin de quelque chose de spécifique. Alors, pourquoi ne pas créer votre propre objet de toutes versions ? Et c’est précisément pour cela que nous vous présentons aujourd’hui le nouveau scanner 3D CR-Scan Ferret Pro de Creality.

La marque Creality est un acteur bien connu sur le marché, étant l’un des principaux experts dans le domaine de l’impression 3D. Elle se concentre entièrement sur la recherche et la production d’imprimantes 3D. Avec un vaste portfolio d’imprimantes 3D FDM et à résine auto-développées. Et maintenant, ils s’apprêtent à lancer le scanner 3D CR-Scan Ferret Pro pour vous aider dans ce domaine également.

Principales caractéristiques

Le scanner 3D CR-Scan Ferret Pro est fourni avec de nombreuses fonctionnalités avancées qui vous épateront. Tout d’abord, nous avons la technologie de suivi anti-vibration qui utilise la nouvelle technologie d’imagerie 3D en une seule prise pour garantir un balayage fluide même avec des mains tremblantes. Ainsi, votre taux de réussite augmentera considérablement. Grâce à une technologie optique avancée et à un algorithme intelligent, vous pouvez également obtenir d’excellentes performances même en plein soleil (moins de 3000 lux). Il est donc possible de scanner en extérieur. De plus, vous pourrez même numériser des objets noirs/métalliques sans les pulvériser.

L’appareil photo intégré haute résolution de 2 mégapixels peut capturer des modèles 3D en couleur 24 bits. L’algorithme de cartographie faciale unique vous permettra de restaurer facilement les détails. Le scanner est également doté d’une puce spécifique d’imagerie 3D, qui réduit efficacement les exigences de performances des ordinateurs et des téléphones. Vous pourrez profiter d’une plage de capture allant jusqu’à 560 x 820 mm et d’une précision allant jusqu’à 0,1 mm en mode haute qualité. Et avec le Wi-Fi 6 intégré, vous bénéficierez également d’une bande passante élevée pour les produits finis.

Promotion de lancement exceptionnelle

Le scanner 3D CR-Scan Ferret Pro est presque prêt à être lancé et avec cela viennent quelques prix promotionnels. Jusqu’au 29 septembre, vous pouvez encore profiter des offres Super Early Bird, qui réduisent les prix à seulement 359 $ sur le site américain, 392 € sur le site européen, 351 £ sur le site britannique et 392 € sur le site allemand. Sinon, vous pouvez profiter des offres Early Bird jusqu’au 9 octobre pour respectivement 389 $/414 €/370 £. Deux clients chanceux de la promotion Super Early Bird auront également la possibilité d’obtenir un remboursement à 100 % lors du tirage au sort officiel. L’annonce aura lieu lors du livestream d’octobre. Alors, qu’attendez-vous ?

